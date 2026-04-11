Eiskalter Torjäger entscheidet die Partie

Vor 50 Zuschauern entwickelte sich am Samstag ein intensives Spiel zwischen dem FC Alte Haide und dem SV Lohhof II. Die Heimmannschaft dominierte von Beginn an und setzte die Gäste früh unter Druck.

Bereits in der 27. Minute brachte Johannes Markl die Gastgeber per Foulelfmeter in Führung. Nur fünf Minuten später erhöhte Markl nach einem präzisen Angriff auf 2:0. Kurz vor der Pause vollendete er seinen Hattrick und stellte auf 3:0 (43.).

Die Gäste aus Lohhof kamen nach dem Seitenwechsel besser in die Partie. In der 52. Minute nutzte Julian Geier-Pippig eine Unaufmerksamkeit in der Defensive von Alte Haide und verkürzte auf 3:1.