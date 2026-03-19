Eiskalter SC Kellersberg: 5:1-Sieg sichert Mittelrhein-Pokal-Ticket

Der SC Kellersberg tritt in der kommenden Saison im Mittelrheinpokal an. – Foto: SC Kellersberg

Nur wenige Tage nach der Niederlage im Ligabetrieb muss sich der SV Rott erneut geschlagen geben. Der SC Kellersberg dominiert das Aachener A-Liga-Duell, zieht souverän ins Halbfinale ein und qualifiziert sich damit gleichzeitig für die erste Runde des Mittelrheinpokals.

Nur wenige Tage nach der Ligapleite gegen denselben Gegner erlebte der SV Rott im Viertelfinale des Aachener Kreispokals mit einer 1:5-Niederlage das nächste Debakel gegen den SC Kellersberg.

Die Gäste starteten furios und gingen durch einen Kopfball von Marcel Arling nach Vorarbeit von Kai Vonderbank in der 14. Minute in Führung, ehe Vonderbank selbst nach Vorlage von Danijel Vukosavljevic auf 0:2 erhöhte. Zwar verkürzte Marius Motter nach einer Abwehraktion gegen Antonino Capra per Distanz-Volley für Rott, doch Vukosavljevic stellte noch vor der Pause per Foulelfmeter nach Foul an Arling den alten Abstand wieder her.

Unmittelbar nach dem Seitenwechsel sorgte erneut Vukosavljevic nach Zuspiel von Vonderbank für die Vorentscheidung, während die Gastgeber Gelegenheiten durch einen Lattentreffer von Andrij Milosevic sowie eine Großchance von Kai Nothhelfer vergaben. In der Schlussphase krönte Thomas Unzu die Überlegenheit der Gäste mit einem Kopfballtreffer zum 1:5-Endstand, was zugleich die vierte direkte Torbeteiligung des glänzend aufgelegten Vonderbank markierte.