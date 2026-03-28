Eiskalter Abend, heiße Schlussphase: Buckenhofen dreht Spiel

Es war ein Spiel, das genau das hielt, was die Tabellenlage versprach: viel Kampf, wenig Komfort – und am Ende eine Wendung, die den rund 150 Zuschauern im eiskalten Waldstadion doch noch ein spätes Aufwärmen bescherte. Der SV Buckenhofen drehte die Partie beim 1. SC Feucht und gewann nach Rückstand mit 2:1.
Schon früh zeigte sich, in welche Richtung dieser Abend gehen würde. „Mit Hinblick auf die Tabelle war klar, dass es ein Spiel werden wird, das über den Kampf kommt“, lautete die treffende Einordnung aus dem Umfeld der Partie. Und genau diesen Charakter nahm das Spiel von Beginn an an.
Die erste Großchance gehörte den Gästen. Tobias Lösel zog aus rund 16 Metern ab, doch Iosifidis im Feuchter Tor reagierte „herausragend“ und verhinderte den frühen Rückstand. In der Folge wirkten die Gäste aus Forchheim optisch überlegen, ohne sich zwingend durchzusetzen.
Als sich bereits viele mit einem torlosen Pausenstand abgefunden hatten, schlug Feucht eiskalt zu. Ein langer Ball hinter die Kette, Francis Zuch blieb cool und „chippte den Ball sehenswert über den herauseilenden Schuberth hinweg“ zur 1:0-Führung (41.). Eine Führung, die durchaus als „schmeichelhaft“ bezeichnet werden durfte. Kurz vor der Pause bot sich Eisgrub noch die Chance auf die direkte Antwort, doch der Kapitän entschied sich in aussichtsreicher Position gegen den Abschluss – und für das Abspiel.
Mit Wiederbeginn änderte sich die Statik der Partie spürbar. Buckenhofens Trainer Markus Fuchs hatte „offenbar die richtigen Worte gefunden“, denn seine Mannschaft kam mit deutlich mehr Schwung aus der Kabine. Dennoch hätte Feucht beinahe nachgelegt: Wieder war es Zuch, doch „der Ball versprang kurz vorm Abschluss“, sein Versuch ging deutlich drüber (48.).
Dann schlug die Stunde von Lösel. In der 53. Minute nahm er sich ein Herz, zog vom Strafraumeck ab und traf „sehenswert“ zum verdienten Ausgleich – ein Tor, das die Partie endgültig öffnete. „Nach dem Ausgleichstreffer entwickelte sich eine wilde Partie“, geprägt von großen Abständen im Mittelfeld und vielen Umschaltmomenten. Es ging „rauf und runter“, doch klare Torchancen blieben Mangelware. Auch das „schwierige Geläuf im Waldstadion“ machte beiden Teams sichtbar zu schaffen.
Die Entscheidung fiel schließlich durch einen Joker. Burkel, gerade erst eingewechselt, hatte mit seinem ersten Ballkontakt maßgeblichen Anteil am Sieg. Seine Hereingabe wurde von Schlund unglücklich ins eigene Tor abgefälscht (81.). Ein Treffer, der sinnbildlich für diesen Abend stand: umkämpft, unglücklich – und spielentscheidend.
Feucht fand darauf keine Antwort mehr. Während Buckenhofen den Auswärtssieg feierte, verschärft sich die Lage für die Gastgeber zusehends. „Die Zeidler bleiben also auch im fünften Spiel im Jahr 2026 ohne Sieg“, und mit Blick auf die Tabelle „schrillen langsam die Alarmglocken“, da die Relegationsplätze näher rücken.
Viel Zeit zum Durchatmen bleibt nicht: Der 1. SC Feucht tritt bereits am Mittwoch zum Nachholspiel beim FSV Erlangen-Bruck an. Der SV Buckenhofen empfängt am kommenden Samstag den SC 04 Schwabach.
1. SC Feucht – SV Buckenhofen 1:2
1. SC Feucht: Christos Iosifidis, Jannik Schneider, Nico Schlund, Florian Dietz, Francis Zuch, Arnes Faljic (80. Mike Grimm), Joel Jehnichen, Dominik Boldogh, Cedric Drewanz, Philipp Nutz, Julian Rauch (80. Emil Petersson) - Trainer: Christian Ulhaas - Trainer: Felix Spielbühler
SV Buckenhofen: Thomas Schuberth, Tobias Eisgrub, Jonathan Gebhard, Robin Flaschka, Lucas Eisgrub, Tobias Lösel (80. Felix Burkel), Lukas Schmittschmitt, Andreas Eichenmüller (75. Emil Nöhring), Henrik Schwinn (88. Christian Rösch), Abbas Jafari (65. Muiz Alli), Julian Friedhelm (91. Dennis Ludwig) - Trainer: Markus Fischer
Schiedsrichter: Dean Xhaferaj (Schweinheim) - Zuschauer: 150
Tore: 1:0 Francis Zuch (39.), 1:1 Tobias Lösel (52.), 1:2 Felix Burkel (81.)