Eiskalter Abend, heiße Schlussphase: Buckenhofen dreht Spiel Feucht führt zur Pause, doch Lösel und ein Eigentor lassen die „Buckis“ jubeln von red · Heute, 07:25 Uhr · 0 Leser

– Foto: Wolfgang Zink

Es war ein Spiel, das genau das hielt, was die Tabellenlage versprach: viel Kampf, wenig Komfort – und am Ende eine Wendung, die den rund 150 Zuschauern im eiskalten Waldstadion doch noch ein spätes Aufwärmen bescherte. Der SV Buckenhofen drehte die Partie beim 1. SC Feucht und gewann nach Rückstand mit 2:1.

Schon früh zeigte sich, in welche Richtung dieser Abend gehen würde. „Mit Hinblick auf die Tabelle war klar, dass es ein Spiel werden wird, das über den Kampf kommt“, lautete die treffende Einordnung aus dem Umfeld der Partie. Und genau diesen Charakter nahm das Spiel von Beginn an an. Die erste Großchance gehörte den Gästen. Tobias Lösel zog aus rund 16 Metern ab, doch Iosifidis im Feuchter Tor reagierte „herausragend“ und verhinderte den frühen Rückstand. In der Folge wirkten die Gäste aus Forchheim optisch überlegen, ohne sich zwingend durchzusetzen.

Als sich bereits viele mit einem torlosen Pausenstand abgefunden hatten, schlug Feucht eiskalt zu. Ein langer Ball hinter die Kette, Francis Zuch blieb cool und „chippte den Ball sehenswert über den herauseilenden Schuberth hinweg“ zur 1:0-Führung (41.). Eine Führung, die durchaus als „schmeichelhaft“ bezeichnet werden durfte. Kurz vor der Pause bot sich Eisgrub noch die Chance auf die direkte Antwort, doch der Kapitän entschied sich in aussichtsreicher Position gegen den Abschluss – und für das Abspiel. Mit Wiederbeginn änderte sich die Statik der Partie spürbar. Buckenhofens Trainer Markus Fuchs hatte „offenbar die richtigen Worte gefunden“, denn seine Mannschaft kam mit deutlich mehr Schwung aus der Kabine. Dennoch hätte Feucht beinahe nachgelegt: Wieder war es Zuch, doch „der Ball versprang kurz vorm Abschluss“, sein Versuch ging deutlich drüber (48.).