Eiskalte Vilzinger senden mit 3:1-Sieg ein wichtiges Lebenszeichen

Gegen Aubstadt (2:4) hatte es zuletzt (noch) nicht sollen sein, gegen Nürnberg sollte sich das Blatt nach drei Partien ohne Sieg aber endlich wieder wenden für die DJK Vilzing. Trainer Thorsten Kirschbaum hatte vor der Begegnung den Gegner akribisch studiert, Videos von nahezu allen bisherigen Club-Spielen wurden gesichtet und analysiert. Und die Mühe hat sich ausgezahlt: Mit 3:1 ergatterten die Huthgarten-Kicker an diesem Regionalliga-Freitagabend einen enorm wichtigen Auswärtserfolg am Valznerweiher.

Zum Spielverlauf: Bis zur Halbzeit sahen die Zuschauer ein relativ ausgeglichenes Spiel, in dem die Vilzinger durch den knielädierten Kapitän Felix Weber kurz vor dem Pausenpfiff in Führung gehen konnten. Die Kirschbaum-Truppe bot der tabellenmäßig besser platzierten U23 des Clubs, der seiner Favoritenrolle heute nicht gerecht wurde, die Stirn.

Nürnbergs Fabian Menig sah zehn Minuten nach dem Seitenwechsel die gelb-rote Karte - und nur kurz darauf sorgte Vilzings Benedikt Fischer für das 2:0 per direktem Freistoß. In der 75. Minute setzte Martin Mihaylov mit seinem ersten Saisontreffer bereits den Deckel auf die Partie. Kurz darauf sah Vilzings Kapitän die gelb-rote Karte - aus Sicht von Co-Trainer Matthias Graf eine Fehlentscheidung (siehe O-Ton weiter unten). Nürnbergs Moritz Wiezorrek erzielte zehn Minuten vor Schluss noch den Ehrentreffer für die Elf von Coach Andi Wolf, die sich trotz starker Schlussphase am Ende geschlagen geben musste.

Die Oberpfälzer rücken mit dem heutigen Erfolg vor auf Rang 10, die Nürnberger Profi-Reserve muss hingegen auf Tabellen-Primus Unterhaching Federn lassen, bleibt aber vorerst auf Platz zwei.