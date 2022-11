Eiskalte SSVg Velbert bestraft den 1. FC Monheim Die SSVg Velbert erteilt dem 1. FC Monheim eine kleine Lehrstunde: Beim Tabellenführer der Oberliga muss die Mannschaft von Trainer Dennis Ruess ein 1:4 ohne Überraschungen hinnehmen.rnrnrnrn

Dennis Ruess hatte seine Mannschaft gewarnt. In der Vorbereitung auf das Spiel bei der SSVg Velbert sprach der Trainer des 1. FC Monheim (FCM) davon, dass der Tabellenführer der Oberliga davon lebe, in der Anfangsphase Tempo zu machen und dem Gegner sein Momentum aufzudrücken.

Gemeint ist der Freistoß aus dem Halbfeld, den Tristan Duschke am ersten Pfosten über seinen Außenrist und ins lange Eck rutschen ließ (3.), und das 0:2 von Yasin-Cemal Kaya, der nach einem einfachen Spielzug in die Tiefe geschickt wurde und aus 19 Metern in den Winkel traf (5.). „Das mussten wir natürlich erstmal verdauen“, sagt Ruess. Im Anschluss stellte er aber eine Verbesserung bei seiner Mannschaft fest: „Wir haben zumindest einen Fuß in die Partie bekommen.“ Der FCM war nun in der Tat etwas griffiger, hatte aber außer einem letztlich harmlosen Abschluss von Merveil Tekadiomona offensiv nicht viel zu bieten (25.).

Er betonte die Gefährlichkeit der Velberter bei Standards – und die Qualität, jeden Fehler eiskalt auszunutzen. Die Analyse kam bei seinen Spielern aber offenbar nicht an, denn nach fünf Minuten stand es 0:2 aus Sicht der Gäste. Am Ende setzte es eine 1:4 (0:3)-Niederlage. „Für uns lief gar nichts nach Plan“, kommentiert Ruess die Pleite. „So stellt man sich das natürlich nicht vor.“

Dass kurz zuvor auch noch Tim Kosmala vom Platz musste, passte ins unglückliche Gesamtbild der Monheimer. Nach zehn Minuten hatte der Routinier einen Tritt aufs Schienbein abbekommen, versuchte es aber vorerst weiter, ehe die Schmerzen zu groß wurden. Für den ohnehin stark ersatzgeschwächten FCM war das eine weitere Herausforderung. Doch der gerade erst von seiner Verletzung am Sprunggelenk genesene Philip Lehnert, der für maximal 15 bis 20 Minuten eingeplant war, zog sich sofort die Trainingsjacke aus und machte sich warm. „Er ist für die Mannschaft in die Bresche gesprungen“, sagt Ruess. „Seine Sache hat er gut gemacht und 70 Minuten gespielt. Großes Kompliment.“ Weniger erfreulich war das 0:3 kurz vor der Halbzeit. Gerade als sich der Trainer Gedanken machte, wie man die SSVg vielleicht doch noch mit einer Umstellung ins Wanken bringen könnte, leisteten sich die Gäste einen leichtsinnigen Ballverlust 20 Meter vor dem eigenen Tor. Monheim musste den Freistoß ziehen – und Mamadou Cellou Diallo verwandelte mit einem ebenso flachen wie tückischen Aufsetzer an der Mauer vorbei direkt ins Torwarteck (45.).

„In der Kabine habe ich den Jungs dann gesagt, dass es jetzt darum geht, nicht zu zerfallen und zusammenzustehen, um die zweite Halbzeit so gut wie möglich zu gestalten“, sagt Ruess. Und tatsächlich kam Lehnert direkt nach dem Wiederanpfiff über außen vors Tor, doch sein Schuss wurde geblockt. Die folgende Ecke landete bei Ali Gülcan, der den Ball an den Pfosten setzte (46.). Kurz danach erhöhte Velbert indes auf 0:4 aus Monheimer Sicht. Robin Hilger nutzte eine weitere Unaufmerksamkeit der Gäste (48.). So war das 1:4 von Sebastian Spinrath nur noch Ergebniskosmetik (80.). „Der Gegner war besser, das muss man neidlos anerkennen – auch, wenn es unglücklich gelaufen ist“, betont Ruess. „Velbert hat genau so gespielt, wie wir es vorhergesagt haben. Was Dynamik, Tempo, Intensität und Zielstrebigkeit angeht, waren wir leider nur phasenweise vernünftig unterwegs.“

FCM: Nowicki – Antonaci, Lange, Kosmala (21. Lehnert), Gümüs (76. El Marhoumi), Spinrath, Schütz (63. Galleski), Lippold, Gülcan (83. Kussunga), Tekadiomona, Lüttgen (69. Wybierek). Tore: 0:1 Duschke (3.), 0:2 Kaya (5.), 0:3 Diallo (45.), 0:4 Hilger (48.), 1:4 Spinrath (80.)