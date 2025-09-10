Eiskalte SG Waldsolms zieht in dritte Kreispokal-Runde ein

Du verwendest einen veralteten Browser, wodurch die Funktionalität von FuPa eingeschränkt ist und es zu unerwarteten Fehlern kommen kann. Damit du FuPa vollumfänglich nutzen kannst und wir dir eine bessere Nutzungserfahrung und mehr Sicherheit auf unserer Anwendung bieten können, nutze bitte einen aktuellen Browser.
Münchholzhausen. Am Dienstagabend hat sich die SG Waldsolms im Wetzlarer Fußball-Kreispokal beim klassentieferen SC Münchholzhausen/Dutenhofen keine Blöße gegeben. Mit einem 3:0 (2:0)-Auswärtssieg löste der Gruppenligist das Ticket für die dritte Runde.