Pokal
Gleich dreimal findet ein Ball, den ein Spieler der SG Waldsolms auf die Resie geschickt hat, den Weg ins Tor des SC Münchholzhausen/Dutenhofen. Weil der Sportclub leer ausgeht, zieht der Fußball-Gruppenligist souverän in die nächste Kreispokal-Runde ein. (Symbolfoto) © Tom Weller/dpa
Eiskalte SG Waldsolms zieht in dritte Kreispokal-Runde ein

Teaser KREISPOKAL WETZLAR: +++ Der Fußball-Gruppenligist lässt den eine Klasse tiefer beheimateten SC Münchholzhausen/Dutenhofen abblitzen. Auch dank eines Doppelpackers +++

Münchholzhausen. Am Dienstagabend hat sich die SG Waldsolms im Wetzlarer Fußball-Kreispokal beim klassentieferen SC Münchholzhausen/Dutenhofen keine Blöße gegeben. Mit einem 3:0 (2:0)-Auswärtssieg löste der Gruppenligist das Ticket für die dritte Runde.

