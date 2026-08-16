 2026-08-13T12:20:01.944Z

Allgemeines

Eiskalte Plöner nutzen Wiker Patzer beim 4:2 konsequent aus

von Ismail Yesilyurt · Heute, 21:56 Uhr · 0 Leser
Tim Kohnke (li., TSV Plön) zieht mit seinem Doppelpack der Wik den Zahn.
Tim Kohnke (li., TSV Plön) zieht mit seinem Doppelpack der Wik den Zahn. – Foto: Ismail Yesilyurt

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VL Ost Schl.-Holstein
Plön
Wiker SV

Der TSV Plön hat in einer intensiven Partie im Schiffstal einen Heimsieg eingefahren und den Wiker SV mit 4:2 (2:1) bezwungen. Während die Gäste aus Kiel über weite Strecken viel in das eigene Spiel investierten, bestraften die Hausherren individuelle Fehler im Aufbau der Kieler gnadenlos.

Plöner Matchplan und frühe Führung durch Reimansteiner

Die Mannschaft von Neutrainer Torsten Hahn überließe den Gästen zunächst den Ball. „Plön hat uns eigentlich über die gesamte Spielzeit den Ball überlassen, das heißt im Spielaufbau erst mal das Zepter in die Hand gegeben hat“, erklärte Wikers Spieler und Obmann Frederikc Glowatzka. Die Hausherren setzten auf schnelle Umschaltsituationen und ihre flinken jungen Angreifer.

In der 23. Minute zeigte sich dieser Plan erstmals von Erfolg gekrönt: Nach einem zu risikoreichen Ball im Zentrum und Problemen beim klärenden Abwehrversuch im Fünfmeterraum drückte Jakob Reimansteiner den Ball im Nachschuss zum 1:0 über die Linie. Nur wenig später folgte das 2:0 durch Luis Pallokat (38.), der nach einem langen Ball frei vor Keeper Daniel Quoos die Nerven behielt.

Wiker Aufschwung vor der Pause

Der Wiker SV zeigte sich jedoch unbeeindruckt und kam kurz vor dem Pausenpfiff heran. Nach einem Foulspiel verwandelte Nico Otto einen Strafstoß sicher zum 2:1-Anschlusstreffer (43.).

Nico Otto (re., Wiker SV).
Nico Otto (re., Wiker SV). – Foto: Ismail Yesilyurt

TSV-Coach Thorsten Hahn sah bis dahin ein ausgeglichenes Duell: „Ein Spiel auf Augenhöhe von zwei gleichwertigen Mannschaften hier bei uns im Schiffstal.“ Zu den Strafstößen ergänzte er selbstkritisch: „Bei den beiden Elfmetern sind wir einfach noch zu unerfahren und treffen im Vorfeld ein bis zweimal die, die falsche Entscheidung.“

Doppelschlag bricht Wiker Widerstand

Nach dem Seitenwechsel drängten die Gäste auf den Ausgleich, fanden im letzten Drittel gegen die kompakte Plöner Defensive jedoch oft nicht das nötige Mittel oder scheiterten am Timing. Die Vorentscheidung fiel schließlich Mitte der zweiten Halbzeit durch einen schnellen Doppelschlag.

In der 65. und 66. Minute war es jeweils Tom Kohnke, der nach Ballverlusten und Unstimmigkeiten in der Gästehintermannschaft eiskalt zuschlug und das Ergebnis auf 4:1 stellte. Glowatzka fasste diesen bitteren Nackenschlag zusammen: „Für den Kopf der Killer sind dann, 65. Minute, wo wir mehr oder weniger einen Doppelschlag innerhalb von einer Minute bekommen.“

Ergebniskorrektur durch Doppelpacker Nico Otto

Zwar kamen die Gäste in der 77. Minute durch einen weiteren Foulelfmeter von Nico Otto noch einmal auf 4:2 heran, doch zu mehr reichte es nicht mehr. Plön brachte den Vorsprung souverän über die Zeit.

Hahn zog ein zufriedenes Fazit: „Ab dem 2:1 retten wir uns dann aber doch mehr oder weniger in die Halbzeit. Nach der Halbzeit plätschert das Spiel so dahin, und wir machen in der 60. Minute mit einem Doppelschlag dann aber doch zum 4:1 den Deckel drauf.“ Glowatzka blickte auf die kommende Aufgabe. „Plön hat das eiskalt auszugenutzt, unsere individuellen Schwächen und für uns eine Menge Arbeit jetzt in der Woche, um am Freitag ein schweres Auswärtsspiel TS Einfeld reinzugehen und die Köpfe wieder freizukriegen.“

Stimmen zum Spiel

Frederick Glowatzka (Spieler/Ligaobmann Wiker SV) Torsten Hahn (Trainer TSV Plön)

Gestern, 13:00 Uhr
TSV Plön
TSV PlönPlön
Wiker SV Kiel
Wiker SV KielWiker SV
4
2
Abpfiff

  • TSV Plön: Oke Nommensen – Eike Boeck, Philipp Buchholz, Hauke Wulf, Luca Witt – Nahne Schmäschke (52. Paul Elsner), Jakob Reimansteiner, Mika Stegmaier, Tom Kohnke – Jakob Tetzlaff (90.+5 Tjark Nerger), Luis Pallokat (70. Laurenz Dittmann)
  • Trainer: Torsten Hahn
  • Wiker SV: Daniel Quoos – Peter Haack (46. Sahand Hamed), Niklas Raith (65. Cedric Grün), Oliver-Octavian Kapess, Yannik Terrey (46. Ayke Arndt) – Bennet von Roennen, Simon Kahnwald, Matthis Bremer (65. Ole Haselau) – Andre Wittern, Alexander Theel, Nico Otto
  • Trainer: Stefan Röschmann
  • Schiedsrichter: Bennet Krukemeier
  • Assistenten: Maik Krukemeier, Lotta Lucia Pistol
  • Tore: 1:0 Jakob Reimansteiner (23.), 2:0 Luis Pallokat (38.), 2:1 Nico Otto (43., Strafstoßtor), 3:1 Tom Kohnke (65.), 4:1 Tom Kohnke (66.), 4:2 Nico Otto (77., Strafstoßtor)