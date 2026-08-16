Eiskalte Plöner nutzen Wiker Patzer beim 4:2 konsequent aus von Ismail Yesilyurt · Heute, 21:56 Uhr · 0 Leser

Tim Kohnke (li., TSV Plön) zieht mit seinem Doppelpack der Wik den Zahn. – Foto: Ismail Yesilyurt

Der TSV Plön hat in einer intensiven Partie im Schiffstal einen Heimsieg eingefahren und den Wiker SV mit 4:2 (2:1) bezwungen. Während die Gäste aus Kiel über weite Strecken viel in das eigene Spiel investierten, bestraften die Hausherren individuelle Fehler im Aufbau der Kieler gnadenlos.

Plöner Matchplan und frühe Führung durch Reimansteiner Die Mannschaft von Neutrainer Torsten Hahn überließe den Gästen zunächst den Ball. „Plön hat uns eigentlich über die gesamte Spielzeit den Ball überlassen, das heißt im Spielaufbau erst mal das Zepter in die Hand gegeben hat“, erklärte Wikers Spieler und Obmann Frederikc Glowatzka. Die Hausherren setzten auf schnelle Umschaltsituationen und ihre flinken jungen Angreifer. In der 23. Minute zeigte sich dieser Plan erstmals von Erfolg gekrönt: Nach einem zu risikoreichen Ball im Zentrum und Problemen beim klärenden Abwehrversuch im Fünfmeterraum drückte Jakob Reimansteiner den Ball im Nachschuss zum 1:0 über die Linie. Nur wenig später folgte das 2:0 durch Luis Pallokat (38.), der nach einem langen Ball frei vor Keeper Daniel Quoos die Nerven behielt.

Wiker Aufschwung vor der Pause Der Wiker SV zeigte sich jedoch unbeeindruckt und kam kurz vor dem Pausenpfiff heran. Nach einem Foulspiel verwandelte Nico Otto einen Strafstoß sicher zum 2:1-Anschlusstreffer (43.).

Nico Otto (re., Wiker SV). – Foto: Ismail Yesilyurt

TSV-Coach Thorsten Hahn sah bis dahin ein ausgeglichenes Duell: „Ein Spiel auf Augenhöhe von zwei gleichwertigen Mannschaften hier bei uns im Schiffstal.“ Zu den Strafstößen ergänzte er selbstkritisch: „Bei den beiden Elfmetern sind wir einfach noch zu unerfahren und treffen im Vorfeld ein bis zweimal die, die falsche Entscheidung.“