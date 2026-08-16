Eiskalte Plöner nutzen Wiker Patzer beim 4:2 konsequent aus

Der TSV Plön hat in einer intensiven Partie im Schiffstal einen Heimsieg eingefahren und den Wiker SV mit 4:2 (2:1) bezwungen. Während die Gäste aus Kiel über weite Strecken viel in das eigene Spiel investierten, bestraften die Hausherren individuelle Fehler im Aufbau der Kieler gnadenlos.
Die Mannschaft von Neutrainer Torsten Hahn überließe den Gästen zunächst den Ball. „Plön hat uns eigentlich über die gesamte Spielzeit den Ball überlassen, das heißt im Spielaufbau erst mal das Zepter in die Hand gegeben hat“, erklärte Wikers Spieler und Obmann Frederikc Glowatzka. Die Hausherren setzten auf schnelle Umschaltsituationen und ihre flinken jungen Angreifer.
In der 23. Minute zeigte sich dieser Plan erstmals von Erfolg gekrönt: Nach einem zu risikoreichen Ball im Zentrum und Problemen beim klärenden Abwehrversuch im Fünfmeterraum drückte Jakob Reimansteiner den Ball im Nachschuss zum 1:0 über die Linie. Nur wenig später folgte das 2:0 durch Luis Pallokat (38.), der nach einem langen Ball frei vor Keeper Daniel Quoos die Nerven behielt.
Der Wiker SV zeigte sich jedoch unbeeindruckt und kam kurz vor dem Pausenpfiff heran. Nach einem Foulspiel verwandelte Nico Otto einen Strafstoß sicher zum 2:1-Anschlusstreffer (43.).
TSV-Coach Thorsten Hahn sah bis dahin ein ausgeglichenes Duell: „Ein Spiel auf Augenhöhe von zwei gleichwertigen Mannschaften hier bei uns im Schiffstal.“ Zu den Strafstößen ergänzte er selbstkritisch: „Bei den beiden Elfmetern sind wir einfach noch zu unerfahren und treffen im Vorfeld ein bis zweimal die, die falsche Entscheidung.“
Nach dem Seitenwechsel drängten die Gäste auf den Ausgleich, fanden im letzten Drittel gegen die kompakte Plöner Defensive jedoch oft nicht das nötige Mittel oder scheiterten am Timing. Die Vorentscheidung fiel schließlich Mitte der zweiten Halbzeit durch einen schnellen Doppelschlag.
In der 65. und 66. Minute war es jeweils Tom Kohnke, der nach Ballverlusten und Unstimmigkeiten in der Gästehintermannschaft eiskalt zuschlug und das Ergebnis auf 4:1 stellte. Glowatzka fasste diesen bitteren Nackenschlag zusammen: „Für den Kopf der Killer sind dann, 65. Minute, wo wir mehr oder weniger einen Doppelschlag innerhalb von einer Minute bekommen.“
Zwar kamen die Gäste in der 77. Minute durch einen weiteren Foulelfmeter von Nico Otto noch einmal auf 4:2 heran, doch zu mehr reichte es nicht mehr. Plön brachte den Vorsprung souverän über die Zeit.
Hahn zog ein zufriedenes Fazit: „Ab dem 2:1 retten wir uns dann aber doch mehr oder weniger in die Halbzeit. Nach der Halbzeit plätschert das Spiel so dahin, und wir machen in der 60. Minute mit einem Doppelschlag dann aber doch zum 4:1 den Deckel drauf.“ Glowatzka blickte auf die kommende Aufgabe. „Plön hat das eiskalt auszugenutzt, unsere individuellen Schwächen und für uns eine Menge Arbeit jetzt in der Woche, um am Freitag ein schweres Auswärtsspiel TS Einfeld reinzugehen und die Köpfe wieder freizukriegen.“