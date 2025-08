Eiskalte Maihinger bestrafen uneffiziente Wertinger

Der FC Maihingen hat am zweiten Spieltag der Bezirksliga Nord für eine kleine Überraschung gesorgt und den favorisierten TSV Wertingen mit 2:0 besiegt. Für die Gäste war es eine Niederlage, die angesichts der Spielanteile und Chancenverhältnisse besonders schmerzt – denn das Team von Trainer Uli Bunk dominierte über weite Strecken, brachte den Ball jedoch nicht über die Linie. Maihingen hingegen präsentierte sich eiskalt in der Chancenverwertung und nutzte zwei Unkonzentriertheiten in der Wertinger Defensive, um das Spiel früh in ihre Richtung zu lenken. Bereits in der 6. Minute ging die Heimelf in Führung: Nach einem langen Ball war Max Thum schneller als der herauslaufende Keeper Müller und schob überlegt zum 1:0 ein. Wertingen zeigte sich wenig beeindruckt, blieb spielbestimmend und kombinierte sich mehrfach gefährlich in den Strafraum – doch entweder scheiterte man am starken Maihinger Torwart oder an der eigenen Abschlussschwäche. In der 31. Minute dann der nächste Nackenschlag: Nach die Wertinger Hintermannschaft den Ball nicht aus dem Strafraum brachte landete der Ball vor den Füßen von Daniel Zekl, der zum 2:0 verwandelte. Zu diesem Zeitpunkt hatten die Gäste bereits eine zweistellige Anzahl an Ecken auf dem Konto und mehrere Hochkaräter vergeben – darunter Christoph Müller (36.), dessen Abschluss per Kopf noch von einem Verteidiger vor der Linie geklärt wurde. Auch in der zweiten Hälfte blieb das Bild unverändert: Wertingen drückte, Maihingen verteidigte leidenschaftlich und lauerte auf Konter. Christoph Müller vergab in der 56. Minute erneut eine hundertprozentige Möglichkeit, als er nach einem Zuspiel von Beham knapp über das Tor zielte. Kurz darauf setzte Müller aus acht Metern einen Ball völlig freistehend am Gehäuse vorbei – Symbolbild für die Wertinger Abschlussschwäche an diesem Tag. Trainer Uli Bunk wird seiner Mannschaft spielerisch kaum einen Vorwurf machen können – die Niederlage resultierte einzig aus der fehlenden Konsequenz im Abschluss und zwei individuellen Fehlern in der Defensive.