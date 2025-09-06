Eiskalte Holzheimer vermiesen Baumberg das Debüt auf neuem Geläuf

Es war alles angerichtet für einen tollen Fußballnachmittag. Knapp 500 Zuschauer haben sich bei idealem Wetter an der schnuckeligen neuen Anlage am Kielsgraben eingefunden. Doch die Premiere auf dem neuen Geläuf lief nicht so wie vom Gastgeber erhofft. Trotz – vor allem in Durchgang zwei – klaren optischen Vorteilen, schnappte sich Aufsteiger Holzheimer SG die drei Punkte gegen die Sportfreunde Baumberg.
Und beide Seiten nahmen die Partie von Beginn weg mit aufopferungsvollem Zweikampfverhalten an. Schon früh war klar, dass die Baumberger Gastgeber mehr Feldvorteile haben werden, während die HSG immer wieder im Vollgas versuchte, nach Ballgewinn in Richtung des gegnerischen Sechzehners vorzustoßen. In dieser Grundausrichtung isolierten sich die beiden Kontrahenten zunächst in der Anfangsphase.
Klare Torchancen waren bis dahin noch nicht zu verzeichnen. Erst eine Unaufmerksamkeit der HSG nach einem ruhenden Ball brachte Unruhe. Nach einem kurz ausgeführten Eckstoß der Hausherren erhielt André Mandt am Sechzehnereck viel Zeit, um sich die Kugel zurechtzulegen und visierte das lange Eck an, doch schnibbelte knapp am Pfosten vorbei (25.). Die SFB konnten sich kaum über die verpasste Gelegenheit ärgern, da gelang auch auf einmal Holzheim brandgefährlich in den Strafraum. Oguz Ayans Abschluss nach flacher Hereingabe rauschte jedoch knapp über den Querbalken (26.). Zuvor spielte sich Holzheim über wenige Station von der eigenen Hälfte bis vor das gegnerische Tor.
In gewisser Hinsicht lag auf beiden Seiten allmählich ein Tor in der Luft, den Anfang machten aber die Hausherren. Holzheim war beim Baumberger Kombinationsspiel mehrfach einen Schritt zu spät. Final wurde durchgesteckt auf Timo Hölscher, der vor Keeper Johannes Kultscher die Nerven behielt und sicher zur Führung abschloss (35.). Nackenschlag für Holzheim, das sich wenige Momente später auch noch glücklich schätzen durfte, dass der freistehende Bilal Sezer nach mustergültiger Flanke die Kugel per Kopf nicht aufs, sondern übers Tor drückte (37.). Baumberg hatte in dieser Phase Blut geleckt, fing sich vor Halbzeitpfiff dennoch einen entscheidenden Konter. Abdelkarim Afkir trieb die Kugel mit viel Tempo Richtung Sechzehner und feuerte das Spielgerät wuchtig wie zielgenau ins Eck – keine Chance für Tormann Daniel Schwabke (42.).
Die schon ohnehin bestehenden, optischen Vorteile der Baumberger wurden nach dem Seitenwechsel noch etwas größer. Und die Chancen für die erneute Führung waren durchaus gegeben. Baris Sarikaya verfehlte zweimal aus vielversprechender Position (49., 53.), ebenso wie Kapitän Louis Klotz, der seinen Abschluss im Sechzehner komplett verzog (59.). Als dann auch noch Hölscher nach unwiderstehlichem Solo nur noch an Kultscher scheiterte (64.), musste sich Baumberg allmählich den eigenen Chancenwucher vorwerfen lassen. Von Holzheim kam im zweiten Durchgang lange Zeit nur ein Abschluss von Paul Wolf nach einem Konter (65.), darüber hinaus hatten die Gäste mit kompakter Defensivarbeit alle Hände voll zu tun.
Die Partie ging auf die Schlussphase zu und die Neusser Gäste witterten noch einmal die Chance auf den Lucky Punch. Nach einem abermals herausragend vorgetragenen Konter stand Sakaki Ota freistehend im Strafraum. Der Joker behielt die Übersicht und versenkte die Kugel zur 2:1-Führung (81.). Baumberg war nun natürlich gefordert und investierte noch einmal alles in die Offensive. Gerade mit der Ampelkarte für Jan Schumacher kurz vor Schluss (85.) hätten sich vielleicht auch noch Räume ergeben können, doch Holzheim verteidigte die Offensivvorstöße der Hausherren souverän weg und durfte sich final über einen etwas schmeichelhaften ersten Oberliga-Sieg freuen. Damit beendete das Team von Jesco Neumann gleichzeitig auch die zuvor andauernde Durststrecke von drei Spielen ohne eigenen Treffer. Im Tableau muss Baumberg unterdessen auch die Holzheimer passieren lassen. Der Oberliga-Meister der Saison 2023/24 wird mit vier Punkten zum Saisonstart nicht zufrieden sein können.