Holzheim hielt gut mit Baumberg mit. – Foto: Markus Becker

Eiskalte Holzheimer vermiesen Baumberg das Debüt auf neuem Geläuf Oberliga Niederrhein: Zwei blitzsauber ausgeführte Konter machten schlussendlich den Unterschied. Die Holzheimer SG zeigte sich kalt wie eine Hundeschnauze und vermieste den Sportfreunden Baumberg mit einem 2:1 (1:1)-Sieg die Premiere im neuen fußballerischen Zuhause. Verlinkte Inhalte Oberliga Niederrhein Holzheim SF Baumberg

Es war alles angerichtet für einen tollen Fußballnachmittag. Knapp 500 Zuschauer haben sich bei idealem Wetter an der schnuckeligen neuen Anlage am Kielsgraben eingefunden. Doch die Premiere auf dem neuen Geläuf lief nicht so wie vom Gastgeber erhofft. Trotz – vor allem in Durchgang zwei – klaren optischen Vorteilen, schnappte sich Aufsteiger Holzheimer SG die drei Punkte gegen die Sportfreunde Baumberg.

Mandt und Ayan mit den ersten dicken Möglichkeiten Und beide Seiten nahmen die Partie von Beginn weg mit aufopferungsvollem Zweikampfverhalten an. Schon früh war klar, dass die Baumberger Gastgeber mehr Feldvorteile haben werden, während die HSG immer wieder im Vollgas versuchte, nach Ballgewinn in Richtung des gegnerischen Sechzehners vorzustoßen. In dieser Grundausrichtung isolierten sich die beiden Kontrahenten zunächst in der Anfangsphase.

Klare Torchancen waren bis dahin noch nicht zu verzeichnen. Erst eine Unaufmerksamkeit der HSG nach einem ruhenden Ball brachte Unruhe. Nach einem kurz ausgeführten Eckstoß der Hausherren erhielt André Mandt am Sechzehnereck viel Zeit, um sich die Kugel zurechtzulegen und visierte das lange Eck an, doch schnibbelte knapp am Pfosten vorbei (25.). Die SFB konnten sich kaum über die verpasste Gelegenheit ärgern, da gelang auch auf einmal Holzheim brandgefährlich in den Strafraum. Oguz Ayans Abschluss nach flacher Hereingabe rauschte jedoch knapp über den Querbalken (26.). Zuvor spielte sich Holzheim über wenige Station von der eigenen Hälfte bis vor das gegnerische Tor.

Afkirs Strahl schockt die SFB

Hier erzielt Hölscher die Führung. – Foto: Markus Becker

In gewisser Hinsicht lag auf beiden Seiten allmählich ein Tor in der Luft, den Anfang machten aber die Hausherren. Holzheim war beim Baumberger Kombinationsspiel mehrfach einen Schritt zu spät. Final wurde durchgesteckt auf Timo Hölscher, der vor Keeper Johannes Kultscher die Nerven behielt und sicher zur Führung abschloss (35.). Nackenschlag für Holzheim, das sich wenige Momente später auch noch glücklich schätzen durfte, dass der freistehende Bilal Sezer nach mustergültiger Flanke die Kugel per Kopf nicht aufs, sondern übers Tor drückte (37.). Baumberg hatte in dieser Phase Blut geleckt, fing sich vor Halbzeitpfiff dennoch einen entscheidenden Konter. Abdelkarim Afkir trieb die Kugel mit viel Tempo Richtung Sechzehner und feuerte das Spielgerät wuchtig wie zielgenau ins Eck – keine Chance für Tormann Daniel Schwabke (42.). Baumberg wird stärker, doch schlägt nicht zu Die schon ohnehin bestehenden, optischen Vorteile der Baumberger wurden nach dem Seitenwechsel noch etwas größer. Und die Chancen für die erneute Führung waren durchaus gegeben. Baris Sarikaya verfehlte zweimal aus vielversprechender Position (49., 53.), ebenso wie Kapitän Louis Klotz, der seinen Abschluss im Sechzehner komplett verzog (59.). Als dann auch noch Hölscher nach unwiderstehlichem Solo nur noch an Kultscher scheiterte (64.), musste sich Baumberg allmählich den eigenen Chancenwucher vorwerfen lassen. Von Holzheim kam im zweiten Durchgang lange Zeit nur ein Abschluss von Paul Wolf nach einem Konter (65.), darüber hinaus hatten die Gäste mit kompakter Defensivarbeit alle Hände voll zu tun.

Unbändiger Jubel nach dem 2:1-Führungstreffer – Foto: Markus Becker