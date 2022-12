Eiskalt: Zeltingen siegt trotz Unterzahl Bezirksliga: Die Moselaner sind in Zewen auch mit dem Glück im Bunde – denn die Gastgeber scheitern gleich sechsmal (!) am Aluminium.

Das hätten wohl die wenigsten für möglich gehalten: Der bis dato auf dem vorletzten Platz rangierende SV Zeltingen-Rachtig entführt beim Tabellenzehnten SG Zewen/Igel/Langsur mit einem 3:1-Auswärtserfolg drei Punkte und darf für das anstehende Frühjahr in Sachen Ligaverbleib wieder hoffen. Dabei hatten die spielstarken Hausherren Torchancen für drei Spiele. So verstand SG-Trainer Patrick Zöllner nach den 90 Minuten die Welt nicht mehr. „Ich kann mich nicht daran erinnern, schon mal so viele Toptorchancen auf meinem Spickzettel notiert zu haben. Mal ganz abgesehen davon, dass wir sechsmal Aluminium getroffen haben. Ich kann es immer noch nicht fassen, dass wir dieses Spiel nicht gewonnen haben. Was wir uns natürlich vorwerfen müssen, ist die Chancenverwertung.“