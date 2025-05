Eiskalt und konditionsstark: FC Markt Schwaben und SG Aßling/Grafing halten Spitzenplätze souverän

Selber versäumte man es aber, das eigene Torekonto weiter aufzustocken. Nach Seitenwechsel ließ der Primus zwei Hundertprozentige aus, sodass ein „berechtigter Elfmeter“, den Hannah Bauer souverän verwandelte, den 3:0-Endstand bedeutete. „Das war in einem intensiven, schönen Spiel ein verdienter Sieg für uns“, lobte Reiter die Leistung des Teams. Einziger Wermutstropfen war Ida Schulmeyers Außenband-Verletzung, die in einem Zweikampf heftig mit dem Fuß umgeknickt war und nun wohl länger ausfällt.

An der Tabellenspitze hat sich indes nichts getan, die Top Drei siegten im Gleichklang. „Wenn wir an diesem Mittwoch im Nachholspiel gegen den TSV Otterfing (19.30 Uhr, Sportpark) gewinnen, läuft für uns alles auf die beiden, folgenden Spiele gegen Attenkirchen und Babensham raus“, erklärte Reiter. „Eines davon müssen wir gewinnen, dann sollten wir durch sein.“ Samstag kommt zuerst das Team aus dem nördlichen Kreis Freising nach Markt Schwaben, in der Woche darauf steht das Topspiel gegen die SG in Eiselfing an. (ola)

In der Rückrunde ungeschlagen: SG Aßling/Grafing behauptet Platz drei

DJK Traunstein – SG Aßling/Grafing 0:3: Die Bezirksliga-Fußballspielerinnen der SG Aßling/Grafing bleiben durch ihren 3:0-Auswärtserfolg gegen die DJK Traunstein in der Rückrunde ungeschlagen und behaupten sich auf Tabellenrang drei. Leicht verwundert erkannte auch die ausgepumpte Traunsteiner Heimelf nach dem Spiel die neu gewonnene Überlegenheit der SG an.

Mit ein Schlüssel zu deren Erfolg war nämlich die bessere Konstitution. Die schwül-warme Luft machte den Gastgeberinnen zu schaffen. „Von der ersten Minute an waren wir am Drücker“, so SG-Coach Rainer Huber, „und als Traustein so ab der 60. Minute platt war, haben wir unser Spiel aufgezogen.“

Verena Krumay mit einem Schuss aus der zweiten Reihe sorgte für die 1:0-Führung der Gäste (59.). Was folgte, war „eine bockstarke Leistung der Mädels“, beschrieb Huber die folgenden Angriffe über den Flügel mit Pass in die Mitte und dem Abschluss durch die zuverlässige Goalgetterin Sandra Funkenhauser, die mit den Treffern zum 2:0 (62.) und 3:0 (75.) ihre Erfolgsbilanz auf 13 Saisontore ausbaute.

„Auch Sandra Moleh hat im Sturm ein ausgezeichnetes Spiel gemacht, wie überhaupt die komplette Mannschaft.“ Übungsleiter Rainer Huber wäre ein schlechter Trainer, hätte er bei allem Jubel keine Defizite ausgemacht: „Aber das kläre ich intern. Besser werden geht immer.“ (hw)