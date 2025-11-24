Eiskalt erwischt - Emmeln friert Union Meppen ein

Es war einer dieser Sonntage, an denen selbst der Kunstrasen fröstelt. Drei Grad, gefühlt minus ewig oder wie Schiedsrichter Karl-Heinz Klöster beim Emmelner Eckball trocken bemerkte: „Nix warm.“ Und genau so ungemütlich wie das Wetter wurde es für Union Meppen. Gestern, 14:00 Uhr SV Union Meppen Union Meppen SV Eintracht Emmeln 1961 Emmeln 1 6

Erste Halbzeit: Emmeln macht ernst, der frühe Frostschock Von Anpfiff an drosch Eintracht Emmeln dem SV Union Meppen den Winter direkt ins Gesicht. Kaum rollte der Ball, rollten die Angriffswellen. Direkt, zielstrebig, schnörkellos. Fußball wie ein heißer Tee: schnell serviert, sofort wirkend.

Steffen Deymann eröffnete den Torreigen, sein achtes Tor und, wie aus Emmelner Kreisen zu hören war, womöglich sein vorerst letztes im Trikot der Eintracht. Gerüchteweise zieht’s ihn nach Surwold. Ein Abschiedsgruß, der saß. Nur sechs Minuten später: Rene Düthmann nimmt Maß aus knapp 28,5 Metern (man betonte die Komma-Stelle ausdrücklich!) und versenkt das Ding zum 0:2. Union Meppen? Bis dahin im Winterschlaf. Die Emmelner Defensive? Ein Eisschrank, in dem keine Fehler auftauten. Nach ca 20 Minuten traute Union sich zwar sporadisch vor den Emmelner Strafraum - ob Mut oder Emmelner Nachlässigkeit liegt im Auge des Betrachters - , doch richtig gefährlich wurde es selten. Dafür traf vorne weiter die Eintracht: Schepers in Minute 19 und 29 - einmal per Kopf, einmal aus dem Spiel heraus. Matthis Müller setzte den Pausenpunkt: das 0:5 in der 33. Minute.