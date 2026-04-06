Eiskalt, effizient, unbequem: Lägerdorf schockt Bad Oldesloe früh Mit gnadenloser Chancenverwertung und klarer Spielidee legt der TSV Lägerdorf den Grundstein für den 3:1-Auswärtssieg bereits vor der Halbzeit – und trotzt zudem schwierigen Platzverhältnissen. von ck · Heute, 08:50 Uhr · 0 Leser

– Foto: Reiner Stöter

Der TSV Lägerdorf hat beim SV Türkspor Bad Oldesloe einen souveränen Auswärtssieg eingefahren. Beim 3:1-Erfolg stellte die Mannschaft von Michael Blume bereits vor der Pause die Weichen auf drei Punkte und nutzte ihre Möglichkeiten konsequent. In der Tabelle der Landesliga Holstein klettert Lägerdorf mit nun 35 Punkten weiter auf Rang sechs, während Bad Oldesloe bei 28 Zählern bleibt.

Früh nahm die Partie aus Sicht der Gäste die gewünschte Richtung. Mike Loschizki verwandelte in der 8. Minute einen Foulelfmeter zur Führung und brachte den TSV damit schnell in eine komfortable Ausgangsposition. Lägerdorf blieb auch danach das klar zielstrebigere Team, stand kompakt und schaltete immer wieder gefährlich um. Noch vor der Pause erhöhte erneut Loschizki in der 33. Minute auf 2:0, ehe Andrej Jauk nur sechs Minuten später bereits den dritten Treffer folgen ließ. Trainer Michael Blume sah in diesem ersten Durchgang genau das, was er von seiner Mannschaft verlangt hatte. „Wir haben in der ersten Halbzeit alles umgesetzt, was wir wollten. Kompakt stehen in der Defensive und schnelles Umschalten in der Offensive. Zweikampfstärke und Laufbereitschaft ebnete den hochverdienten Halbzeitstand von 3:0“, sagte der Lägerdorfer Coach nach der Begegnung.

Bad Oldesloe kommt besser ins Spiel, Lägerdorf bleibt stabil Nach dem Seitenwechsel erhöhte SV Türkspor Bad Oldesloe den Druck und trat deutlich offensiver auf. Die Gastgeber kamen nun zu mehreren Möglichkeiten und belohnten sich in der 59. Minute durch Arbnor Mustafa mit dem Anschlusstreffer zum 1:3. Für eine echte Wende reichte das jedoch nicht mehr, weil Lägerdorf defensiv stabil blieb und sich zudem auf einen starken Rückhalt im Tor verlassen konnte. Blume ordnete die zweite Hälfte entsprechend nüchtern ein: „Nach der Pause war Bad Oldesloe ein wenig offensiver und kam zu einigen Chancen. Aber mehr als ein Gegentreffer mussten wir dank unserer Defensive und sehr starken Torwart nicht hinnehmen.“ So brachte der TSV den Vorsprung letztlich kontrolliert über die Zeit und nahm verdient drei Punkte mit.