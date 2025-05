„Eisi“ reißt die Wülfrather Mannschaft mit

Zunächst gegen den Tabellenzwölften, der sich an diesem Sonntag um 15 Uhr am Erbacher Berg vorstellt. Dort bestimmt auch ein Thema: Der sieben Zähler zurück liegende Verfolger Solingen 03 tritt um 15.30 Uhr zum brisanten Derby beim BV Gräfrath an. „Egal was Wald macht, wir schauen nur auf uns. Die Jungs sollen diese besondere Situation einfach genießen. Als Fußballer stehst du ja nicht an jedem Saisonende so dicht vor einem Aufstieg. Natürlich spürt das Team die Anspannung, aber alle können damit umgehen“, macht Trainer Joscha Weber deutlich.

Erst einmal muss die Aufgabe gegen Niederwenigern II erledigt werden. Einer, der in seiner Fußballerkarriere schon manches erlebt hat, ist Maximilian Eisenbach. Den Mittelfeldakteur, der über 170 Spiele in der Oberliga und Landesliga absolvierte, kann so leicht nichts aus der Ruhe bringen: „Durch die vergangenen sechs Siege in Folge haben wir selbst für diese tolle Ausgangssituation gesorgt und damit alles selbst in der Hand“, betont der Routinier. Der im Fußball-Umfeld nur „Eisi“ gerufene ergänzt: „In Niederwenigern war es am Ende ein wildes Spiel. Wir führten 2:0, kassierten kurz vor Schluss das 3:3, bevor Beppo Raudino in der Nachspielzeit den 4:3-Sieg perfekt machte. Wir dürfen alles, nur den Gegner nicht unterschätzen.“

Aus den Worten hört man, trotz aller Aufstiegseuphorie, die nötige Portion Sachlichkeit. Das ist es auch, was Joscha Weber an seinem „Sechser“, der auch im Abwehrzentrum aushelfen kann, so schätzt: „Seit der Saison 2022/23 bei der U23 der SSVg Velbert arbeiten wir zusammen. Mit seiner fußballerischen Qualität auf dem Platz, seiner Mentalität und seinem Auftreten ist Eisi ein Führungsspieler, kann seine Kollegen, gerade in engen Spielen, begeistern und mitreißen.“ Es zählt zwar nicht zu seinem Kerngeschäft, aber Eisenbach erzielte in seinen bis hierhin 28 Saisonspielen sechs Tore. Zwei davon eminent wichtige: Den 2:0-Endstand am 1. Dezember 2024 beim ASV Mettmann und am Gründonnerstag den 2:1-Siegtreffer im Topspiel bei Solingen 03.

Aus der Jugend des Cronenberger SC

In Cronenberg aufgewachsen, verbrachte Maximilian Eisenbach einen Großteil der Karriere in seiner Heimatstadt Wuppertal. Angefangen hat alles bei den Bambini und D-Junioren des Cronenberger SC. Nach der C- und B-Junioren-Zeit beim großen Nachbarn WSV ging es zurück zu den A-Junioren des CSC – und als solcher hatte er bereits sechs Einsätze im Landesligateam am Saisonende 2014/15.

In der ersten Spielzeit als Senior (2015/16) feierte das schon als Jugendlicher im defensiven Mittelfeld eingesetzte Talent gleich mal den Aufstieg in die Oberliga. Auch in den zwei folgenden Jahren zählte das Eigengewächs mit 25 bzw. 26 Einsätzen zum Stammpersonal des CSC. Gleichwohl war im Sommer 2018 der Abstieg in die Landesliga nicht zu verhindern. Zuvor im November 2017 erzielte „Eisi“ beim 2:1-Sieg gegen Mitabsteiger DSC 99 sein erstes Tor in einem Meisterschaftsspiel.

Die anschließenden Engagements bei den Oberligisten SC Velbert und TVD Velbert standen unter keinem guten Stern. „Ein Mittelfußbruch und eine langwierige Schambeinentzündung warfen mich beim SC zurück, hatten auch Auswirkungen auf die folgende Saison“, so der defensive Mittelfeldstratege im Rückblick. Der nahm Anfang 2020 einen sportlichen Tapetenwechsel vor, versuchte sein Glück bei Westfalia Herne in der Oberliga Westfalen. Gleichwohl eine „Stippvisite“ mit nur einem Einsatz.

Der Weg führte zurück auf Cronenbergs Höhen. Nach der verkürzten Corona-Saison 2020/21 wollte der ausgebildete Automobilkaufmann in der Spielzeit darauf wieder angreifen. Ein im Dezember 2021 erlittener Kreuzbandriss machte jedoch einen dicken Strich durch diese Planungen. „Während meiner Ausfallzeit lief einiges schief. Es fehlte die Unterstützung des Vereins, was Rehamaßnahmen oder Aufbautraining anging. Das war für mich ein Stück weit enttäuschend“, denkt Eisenbach eher mit gemischten Gefühlen an das Ende seiner aktiven Zeit in Cronenberg zurück.

Um wieder in Tritt zu kommen, der Wechsel zur U23 der SSVg Velbert – und zu Joscha Weber. „Das Jahr in Velbert war in Ordnung. Viel wichtiger war im Sommer 2023 die Entscheidung, zum 1. FC Wülfrath zu gehen. Hier hast du als Spieler beste Bedingungen und vor allem haben wir einen tollen Kader“, betont der 28-Jährige und fügt hinzu: „In der letzten Saison verpassten wir den Aufstieg ja nur um einen Punkt. Jetzt sind wir richtig im Geschäft, müssen nur noch die letzten Schritte gehen.“