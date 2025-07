Eishockeycoach Stögbauer ist neuer Trainer des TSV Peißenberg: „Er kann eine Mannschaft führen“

Vor allem die Verpflichtung Stögbauers überrascht im ersten Moment. Verbindet man den Namen des 32-Jährigen doch eher mit dem Eishockey und seiner vormaligen Trainertätigkeit beim Landesligisten SC Forst. Gleichwohl bescheinigt er seinem neuen Coach „einen großen Fundus und viel Wissen“ rund um den Fußball. „Er kann eine Mannschaft führen“, ist Lang überzeugt.

Der Name „Hartmann“ kam erst nach der Verpflichtung Stögbauers ins Gespräch. „Wir wollten einen möglichst guten Co-Trainer dabeihaben“, so Lang. Bei beiden hätten die Gespräche rasch „eine positive Entwicklung“ genommen. Lang betont in diesem Kontext, dass es der Sparte egal gewesen sei, ob die künftigen Verantwortlichen „schon eine Erste Mannschaft trainiert oder selbst Bayernliga gespielt“ hätten. In Summe könne man nunmehr „ein junges Team“ und damit einen „guten Mix“ aus vereinsinternem und -externen Bestand vorweisen. Hartmann ist bekanntlich erst in der vergangenen Saison zum TSV gestoßen.