Eishockey-Star Marcel Brandt neuer Sportlicher Leiter beim SV Motzing

Der SV Motzing hat sich auf der Führungsebene prominente Unterstützung ins Boot geholt. Marcel Brandt ist ab sofort neuer Sportlicher Leiter beim Kreisklassisten. Der 33-Jährige ist vor allem Eishockeyfreunden natürlich ein Begriff, zählt er doch beim DEL-Klub Straubing Tigers zu den Schlüsselspielern. Der gebürtige Dingolfinger trug zudem schon das Trikot der Nationalmannschaft und nahm mit der deutschen Auswahl an den Olympischen Spielen 2022 in Peking teil.

Brandt lebt mit seiner Familie in Motzing. Der begeisterte Kicker schnürte in den vergangenen Jahren außerhalb der Eishockey-Saison auch immer wieder selbst die Schuhe für den SVM. "Marcel ist der Schwager von Coach Nico Dünzl und wohnt in unmittelbarer Nähe zum Sportgelände. Mit ihm erhalten wir Profi-Unterstützung im Amateurbereich und sind sehr froh, dass er mitanpackt", betont Sportvorstand Otto Zellmer.



Was sagt Brandt, der im April mit den Tigers im Playoff-Viertelfinale am späteren deutschen Meister Berlin scheiterte, selbst zu seinem Engagement? "Mit meiner Erfahrung und meinem Know-how möchte ich mithelfen, dass bei einem kleinen Dorfverein wie dem SV Motzing nachhaltig und langfristig erfolgreich Fußball gespielt wird."





Auf der Trainerposition hat sich bei der Truppe vom Donaustrand indes nichts geändert. Der SVM setzt weiterhin auf das Tandem Nico Dünzl (Cheftrainer) und Fabian Hornburger (spielender Co-Trainer). "Die beiden machen ihre Sache außerordentlich gut, bringen frische Ideen ein und wollen Fußball spielen lassen. Nico ist beruflich stark eingespannt und zweifacher Familienvater. Er wollte als Coach eigentlich kürzertreten, wir aber unbedingt weitermachen mit ihm. Es brauchte bei ihm und seiner Frau schon viel Überzeugungsarbeit", erzählt Zellmer schmunzelnd von durchaus harten Verhandlungen.