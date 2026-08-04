Eishockey-Profis in der Kreisklasse - Zuschauerträchtige Derbys Die Kreis-Highlights vom Wochenende von Mathias Willmerdinger · Heute, 14:30 Uhr · 0 Leser

Ein spektakuläres Derby vor toller Kulisse lieferten sich die SG Aldersbach/Walchsing (weiße Trikots) und der FC Alkofen in der Kreisklasse Pocking. – Foto: Horst Wagner

Hochsommer und Ferien in Niederbayern - und auch die neue Spielzeit im Amateurfußball ist wieder voll im Gange. Wir haben für euch wieder ein paar Highlights vom vergangenen Wochenende von den niederbayerischen Fußballplätzen herausgesucht:

Niederbayern Ost

Kreisklasse Straubing





Der SV Motzing konnte zuletzt auf Unterstützung aus dem Eishockey bauen. Mit Der SV Motzing konnte zuletzt auf Unterstützung aus dem Eishockey bauen. Mit Marcel Brandt , der mit seiner Familie in Motzing lebt und zudem als Sportlicher Leiter beim SVM fungiert, kickt schon seit geraumer Zeit ein Protagonist von DEL-Klub Straubing Tigers immer mal wieder in der Kreisklasse mit. Zuletzt schnürte auch Backup-Goalie Sebastian Wieber statt der Schlittschuhe die Fußballschuhe, mischte gegen den WSV St. Englmar mit und erzielte prompt einen Treffer. Zu guter Letzt läuft seit dieser Saison zudem auch Christian Liefke für die Motzinger auf, der seit Kurzem als Athletiktrainer der Tigers fungiert. Im Derby gegen den SC Rain vor 300 Zuschauern standen Brandt und Liefke auf dem Platz. Half aber alles nichts, denn die Gäste entführten alle drei Zähler. Wermutstropfen aus SVM-Sicht: Für Brandt und Wieber dürfte die kurze Fußball-Saison nun auch schon wieder beendet sein, denn die Straubing Tigers beginnen mit der Vorbereitung auf die neue DEL-Saison, die im September beginnt. Aber zumindest Liefke dürfte den Motzingern weiter zur Verfügung stehen...

Schlüsselspieler bei den Straubing Tigers: Marcel Brandt läuft in der eishockeyfreien Zeit immer wieder gerne für den SV Motzing auf. Hier ein Schnappschuss aus dem Mai 2024. – Foto: Maximilian Stahl

Kreisklasse Regen





Torreiches Derby in Oberkreuzberg - mit dem besseren Ende für die Gäste vor 400 Zuschauern! Nach einer Stunde schien es "a gmahde Wiesn" zu sein, doch Oberkreuzberg kam nach einem 0:3-Rückstand nochmal auf 2:3 ran. In der Schlussphase machte aber Riedlhütte mit zwei weiteren Treffern den Deckel drauf und feiert damit einen mehr als gelungenen Saisonstart. Torreiches Derby in Oberkreuzberg - mit dem besseren Ende für die Gäste vor 400 Zuschauern! Nach einer Stunde schien es "a gmahde Wiesn" zu sein, doch Oberkreuzberg kam nach einem 0:3-Rückstand nochmal auf 2:3 ran. In der Schlussphase machte aber Riedlhütte mit zwei weiteren Treffern den Deckel drauf und feiert damit einen mehr als gelungenen Saisonstart. Kreisklasse Pocking





Wildes Derby zwischen der SG Aldersbach/Walchsing und dem FC Alkofen vor 350 Zuschauern! Nach einer relativ verhaltenen ersten Halbzeit und einer knappen 1:0-Führung für die Gäste ging`s nach der Pause so richtig rund. Offenes Visier lautete die Devise! Am Ende einer spektakulären zweiten Hälfte mit acht Toren stand ein 6:3-Auswärtssieg für den FC Alkofen an der Anzeigetafel.

Vergeblich gestreckt hat sich SG Aldersbachs Keeper Simon Weber. Sein Team unterlag in einem unterhaltsamen Derby dem FC Alkofen mit 3:6. – Foto: Horst Wagner

Die torreichsten Partien

1. A-Klasse Deggendorf: Türk Gücü Deggendorf - SpVgg GW Deggendorf II 12:1

2. A-Klasse Pocking: RSV Kirchham - DJK-SV Weng 11:0

3. A-Klasse Grafenau/Zwiesel: SG Neuschönau/Neudorf - TSV Spiegelau 9:1



Niederbayern West Kreisklasse Pfarrkirchen



Volksfest in Arnstorf, und was passt am besten zu diesem feierlichen Anlass? Richtig, das Gemeindederby zwischen dem TSV-FC und dem FC Mariakirchen, das es im Rahmen eines Ligaspiels schon viele, viele Jahre nicht mehr gegeben hat. Die Lust aufs Derby war daher in und um Arnstorf groß, 450 Zuschauer wollten das Spiel nicht verpassen - und sahen am Ende ein schiedlich friedliches 1:1.



A-Klasse Mallersdorf

