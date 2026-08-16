Eisenstein trifft doppelt - Dinslaken gewinnt klar gegen Budberg II Bezirksliga 4: Der SuS 09 Dinslaken startet mit einem klaren Sieg in die neue Saison und schlägt Aufsteiger SV Budberg II mit 5:0. Sebastian Eisenstein trifft doppelt, vier weitere Tore fallen nach der Pause. von André Nückel · Heute, 07:34 Uhr · 0 Leser

Jubelt doppelt für Dinslaken: Sebastian Eisenstein. – Foto: Kadirtaskinphotography

1. Spieltag in der Bezirksliga Niederrhein, Gruppe 4: Alemannia Pfalzdorf verliert nach Führung gegen den Hamminkelner SV. Am Samstag stürmte SuS Dinslaken an die Spitze.

Der Hamminkelner SV ist der erste Tabellenführer der neuen Saison in der Bezirksliga Niederrhein, Gruppe 4. Im Eröffnungsspiel bei Alemannia Pfalzdorf lag die Mannschaft von Erdal Dasdan zunächst zurück, ehe Felix Becker die Partie innerhalb von nur drei Minuten drehte. Pfalzdorf ging durch Joel Maximilian Piskurek in Führung, musste sich am Ende aber mit 1:2 geschlagen geben. Lange blieb das erste Saisonspiel ohne Treffer. Erst in der 61. Minute brachte Piskurek Alemannia Pfalzdorf mit 1:0 in Führung und bescherte der Mannschaft von Trainer Lars Völpert damit den ersten Treffer der neuen Spielzeit. Der Vorsprung hielt allerdings nur 13 Minuten. Becker erzielte in der 74. Minute den Ausgleich für den Hamminkelner SV - und legte nahezu unmittelbar nach.