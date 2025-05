Eisenhauer verteilt viel Lob vor seinem Abschied

Als Michael Eisenhauer im November 2023 beim SV Schriesheim anheuerte, hatte die Mannschaft keinerlei Selbstvertrauen. Als abgeschlagenes und siegloses Schlusslicht der Kreisklasse A2 drohte der Bergstraßen-Klub sang- und klanglos in die B-Klasse abzusteigen. "Wie sich die Jungs aus dieser prekären Situation befreit haben, war einfach nur klasse", sagt der nun scheidende Coach.

Zwei Spiele noch und Eisenhauer verlässt "Schriese" in Richtung Heiligkreuzsteinach. Zum Abschied soll es ein einstelliger Tabellenplatz werden, der Klassenerhalt in einer äußerst ausgeglichenen A-Klasse ist seit vergangenem Wochenende sicher. An jenem Sonntag gab es einen 4:2-Sieg beim Spitzenteam des SC Käfertal II. Der Trainer sagt: "Da haben die Jungs trotz großer personeller Probleme mal wieder ihr Potenzial gezeigt."

Gegen die Top-Teams stimmte die Leistung regelmäßig und das ist auch der Grund dafür, weshalb Eisenhauer der Mannschaft in der kommenden Saison viel zutraut. "Wenn es nicht so viele Verletzungen und dazu gute Verstärkungen gibt, bin ich der vollen Überzeugung, dass ein Platz unter den Top Fünf drin ist", konstatiert er.