Eisenbahner überfahren auch Bruckberg

Was ein wunderschönes letztes Sommerwochenende, auch die Pollenallergie wurde schon etwas leichter.

Auf dem Weg nach Bruckberg haben sich Hardey und ich in der Einfahrt geirrt, aufgrund zu vielem Ratschen.

In Bruckberg bekam dann Marina aka. Hardeys Taube ihr Geburtstagsgeschenk nachträglich überreicht. Ein Utensil welches an Scheißtagen definitiv wertvoll sein kann.

Gern geschehen!

Nach dem Sieg im Spitzenspiel in der Vorwoche rechnete man sich natürlich auch gegen Bruckberg etwas aus.

Leider musste man wieder Jungs zuhause lassen, da der Gegner nur ein 9 gegen 9 angemeldet hat - aber auch das beherrschen die Jungs jetzt fehlerfrei.

Die ersten Minuten verliefen beidseitig etwas zerfahren und man musste sich erstmal finden.

Gefunden hat Thomas Stumpf jedoch schon mal eine Hopfenkaltschale - er weiß einfach wo die Bierbude steht!

Nach etwa 10 Minuten hatten die Eisenbahner nun das Spiel im Griff und Simon Abstreiter setzte sich im Strafraum durch. Dort wird er zu Fall gebracht und der Schiedsrichter gibt Elfmeter - klarer Fall.

Zum Entsetzen aller Gäste ließ er sich beeinflussen und gab plötzlich Freistoß für Bruckberg - sorry, aber ich weiß nicht, seit wann wir bei ''Wünsch dir was'' sind.

Egal abgehakt.

Ihor hatte dann die riesen Chance zum 0:1 auf dem Fuß, aber der war dann nicht drin...Edi Tinis wurde daraufhin sehr laut. Ich glaube er rief sowas wie: ''Sie wollen wissen wieviel ihr Auto wert ist?''

In der 30 Minute schüttelte Phil Angulanza einen Wahnsinnsball aus seinem Fußgelenk und bediente damit Ramadan Maloku müstergültig, der zum überfälligen 0:1 einnetzte.

Die Flügelzange Rambolanza funktioniert also wieder.

Dieser Phil nahm kurz darauf nochmal Maß aber der Hausherrenkeeper fischte den Schuß aus dem Knick.

In der 41. Minute machte der bockstarke Dine Halili plötzlich auf Lucio und war unaufhaltsam..nur das Tor konnte ihn stoppen: 0:2

Ab und an erschienen die Hausherren vorne so konnten sie zum 1:2 verkürzen.

Eine ruhige Halbzeit stand an, da man sich völlig sicher war in der zweiten Halbzeit nochmal nachlegen zu können und man hatte das Spiel völlig im Griff.

So dauerte es nicht lang bis Sturmtank Ihor Burlaka wieder einen Zwei-Tore Abstand herstellen konnte.

Jetzt wurde es ein lockeres Spiel und alle Ersatzspieler konnten Einsatzzeit sammeln - und jeder fügte sich nahtlos in das Spiel ein!

In der 54. Spielminute wurde Dine im Mittelfeld nicht wirklich attackiert und das ist natürlich fahrlässig.

Der noch jung und agil erscheinende Enddreißiger hatte Zeit sich den Ball zu legen und konnte ein wirklich schönes Tor erzielen 1:4

Erbost nahm sich nun wieder Phili die Pilli - zog von rechts nach innen und trat mit seinem linken Rehhax nach dem Ball. Dieser wollte aber wieder nicht rein - Unterkante Latte.

Von diesen Ungerechtigkeiten erlösten wir ihn dann und er durfte zusehen wie Baris, Haag, Kevin, Vini und Co wirbelten.

Lukas Summer war so ein bisschen stolz auf seine gelbe Karte - Trotzdem sind wir auch in der Fairplaywertung Tabellenführer.

Haags Glatze glänzte in der Spätsommersonne wie sonst nur der Chiemsee.

Baris Bicici rannte auf der rechten Aussenbahn auf und ab - glaub der lief in den Urlaub anstatt zu fliegen.

Dann in der Nachspielzeit war der Moment des Vini jr. gekommen und er ging allein auf den Keeper zu.

Aber ein unfassbar fairer Sportsmann wie Vini sah natürlich, dass Kevin mitgelaufen war und spielte den Ball über den Torwart auf Kevin, der nur noch einschieben musste.

Netter Typ der Vini!

Das war dann auch der Endstand und in der Höhe auch völlig verdient.

Danke an die Zuschauer, die Woche für Woche dabei sind und uns bei unserer Entwicklung begleiten.

Danke nochmals an das Restaurant Maharaja in Adlkofen und Dingolfing welche uns neue Trikots sponsern.

Danke an Kathi, denn sie hat ein wunderschönes Schleiferl um die Klobürste gebunden.

Es gab dann noch ein Gewinnerbierchen mit Hardey..Matthias blieb Alkoholfrei - brav!

Jetzt gilt es diese Woche weiterzuarbeiten und am Sonntag zuhause gegen Kläham den nächsten Schritt zu gehen.

In diesem Sinne..Pfiad eng!