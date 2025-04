Eisenbahner SV drehen erneut das Spiel – Big Points im Aufstiegsrennen

An einem angenehmen Sonntagnachmittag machten sich die Eisenbahner SV auf den Weg zum Spitzenspiel gegen den FC Seuzach 2 auf dem Sportplatz Rolli. Trotz zahlreicher fehlender Spieler war die Ausgangslage klar: Ein Sieg würde den Vorsprung auf sechs Punkte vergrössern. Eine Niederlage hingegen würde bedeuten, dass der FC Seuzach 2 aufgrund der besseren Strafpunkteregelung die Tabellenführung übernimmt.

Das Spiel begann turbulent. Bereits in der ersten Minute spielte Berat einen präzisen langen Ball in den Lauf von David, der allein auf den Torwart zulief. Doch der Keeper parierte stark, eine riesige Chance zur frühen Führung war vergeben. Nur drei Minuten später schlug Seuzach eiskalt zu. Ein weiter Freistoss fliegt in den Strafraum, der völlig freistehende Spieler der Gastgeber köpfte unbedrängt zum 1:0 ein. Die Abwehr und Torwart der Eisenbahner sahen in dieser Szene alles andere als gut aus.