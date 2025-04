Eisenbahner SV bleiben auf Kurs

Am 14. Spieltag empfingen die Eisenbahner SV den FC Embrach 2 auf dem Sportplatz Talgut. Bei angenehmem Wetter – perfekt für Fussball – war die Stimmung auf und neben dem Platz bestens. Beide Teams waren bereit und pünktlich pfiff der Schiedsrichter die Partie an.

In der Schlussphase erhöhten die Eisenbahner nochmals den Druck. Chancen reihten sich an Chancen – ein Schuss an den Pfosten, Abschlüsse knapp am Tor vorbei oder starke Paraden des Embracher Keepers. Es schien wie verhext, der Ball wollte einfach nicht ins Netz.

Bis zur 76. Minute: Nikolai spielte einen perfekten Pass in den Lauf von David, der sich die Gelegenheit nicht entgehen liess und den verdienten 1:0-Führungstreffer erzielte. Die Eisenbahner blieben am Drücker und erarbeiteten sich weitere Möglichkeiten.

In der 93. Minute fiel schliesslich die Entscheidung: Berat setzte David in Szene, dieser umkurvte den Torhüter elegant und schob zum 2:0 ins leere Tor ein. Mit diesem Treffer markierte David seinen bereits 17. Saisontreffer.

Kurz darauf war Schluss. Die Eisenbahner holten sich hochverdient die nächsten drei Punkte und bestätigten einmal mehr ihre starke Form im Aufstiegsrennen.