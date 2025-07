Eisenbahner SV: 20 Spiele – 20 Siege, unglaubliche Saison

Die Fussball-Meiterschaft 2024/25 hat einen festen Platz in der lokalen Sportgeschichte gefunden: Die erste Mannschaft des Eisenbahner SV Winterthur legte in der 4. Liga, Gruppe 6, eine beeindruckende Serie hin. 20 Spiele, 20 Siege – eine spektakuläre Leistung, die für Begeisterung und Staunen gesorgt hat.

Der Verein, 1934 von Eisenbahnern gegründet, ist seit über 90 Jahren ein fester Bestandteil der Winterthurer Fussballkultur. Eisenbahner SV präsentierte sich als multikulturelle Mannschaft, in der Respekt, Engagement und Freude am Spiel zentrale Werte sind. Viele Spieler kennen sich seit Jahren, was den Zusammenhalt und die Spielfreude zusätzlich stärkt.

Ambitionierte Ziele nach dem Aufstieg

Mit dem souveränen Aufstieg in die 3. Liga ist der sportliche Hunger noch lange nicht gestillt. Die Verantwortlichen und das Team haben sich ambitionierte Ziele gesetzt: Auch in der höheren Liga soll attraktiver und erfolgreicher Fussball geboten werden. Nach dem Aufstieg in die 3. Liga hat sich die Mannschaft das ambitionierte Ziel gesetzt, sich in der kommenden Saison unter den Top 3 der Liga zu platzieren.

Neuer Name, bewährte Leidenschaft

Seit dem 1. Juli 2025 läuft die Mannschaft unter dem Namen SC Winterthur United auf. Am Selbstverständnis des Teams hat sich dadurch nichts geändert: Leidenschaft, Teamgeist und Motivation bleiben die treibenden Kräfte hinter dem sportlichen Erfolg.

Fazit:

Eisenbahner SV bzw. SC Winterthur United hat mit einer historischen Saison nicht nur sportlich überzeugt, sondern auch eindrucksvoll gezeigt, wie wichtig Zusammenhalt, Vielfalt und Begeisterung im Fussball sind. Die Winterthurer Fussballkultur lebt und blickt gespannt auf die nächsten Kapitel dieses aussergewöhnlichen Vereins.