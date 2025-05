Eisenbahner SV 2 mit Kantersieg gegen FC Oberwinterthur 2

Am Sonntag empfing die zweite Mannschaft der Eisenbahner SV zum Derby den FC Oberwinterthur 2 auf dem Kunstrasen des Sportplatzes Talgut. Das Wetter zeigte sich abwechslungsreich, zwischen kühlem Wind mit leichtem Regen und plötzlich aufkommender Sonne war alles dabei. Doch auf dem Platz war von Anfang an klar: Die Eisenbahner liessen keine Wetterlaunen zu, sondern nur Spiellaune.

Mit dem Anpfiff übernahmen die Eisenbahner sofort das Kommando. Andy sorgte bereits in der 3. Minute für den ersten Treffer. Alessandro spielte den Ball hoch zu Jaro, dieser leitete weiter auf Andy, der musste nur noch einschieben - 1:0. Und es ging rasant weiter. In der 6. und 11. Minute schnürte David einen Doppelpack. jjeweils nach blitzschnellen Angriffen über Janik und Robi. Beide Male setzte er sich stark durch und verwandelte eiskalt. Nach nur elf Minuten stand es bereits 3:0.

Die Eisenbahner hatten noch lange nicht genug. In der 32. Minute überraschte Robert mit einem direkt verwandelten Eckball, ein Traumtor zum 4:0! Nur zwei Minuten später folgte der nächste Eckball, diesmal von David ausgeführt. Er fand punktgenau Emeraude, der per Kopf unhaltbar auf 5:0 erhöhte. In der 38. Minute stellte Andy mit seinem zweiten Treffer auf 6:0, vorbereitet von David. FC Oberwinterthur 2 hatte in 1. Halbzeit kaum Zugriff auf das Spiel und nur vereinzelte, ungefährliche Aktionen.

Auch nach der Pause machten die Eisenbahner da weiter, wo sie aufgehört hatten. In der 48. Minute wurde Kevin im Strafraum gefoult. Er trat selbst an und verwandelte sicher zum 7:0. Nur zwei Minuten später legte Nikolai für David auf, der mit seinem dritten Treffer den Hattrick perfekt machte – 8:0!