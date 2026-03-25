Eisenbahner siegen glanzlos!

Am 18.Spieltag der Kreisklasse 5 München gastierten die Eisenbahner bei Fortuna Unterhaching. Während sich die Heimelf bereits nahezu die ganze Saison im gesicherten Tabellenmittelfeld befinden, hofften die Eisenbahner durch einen Sieg den Abstand auf das Spitzenduo mindestens halten zu können, um vor dem wegweisenden Spitzenspiel in der Folgewoche gegen Gartenstadt Trudering eine ordentliche Ausgangsposition vorweisen zu können.

Die Spielvorbereitung in Unterhaching war geprägt von chaotischen Zuständen seitens der Heimmannschaft, die diese mit Sicherheit nur bedingt zu verantworten haben, aber trotzdem den Rhythmus der Ostler erheblich störten. Die Umkleiden waren circa fünf Autominuten von der Spielstätte entfernt und eine Wasserversorgung nur sehr eingeschränkt gewährleistet. Bei einigen alteingesessenen Eisenbahnern wurden Erinnerungen an die dunkelsten oder schönsten (je nachdem wen man fragt) Zeiten am alten ESV-Platz wach.

Die Eisenbahner kamen auf dem großen, stumpfen Kunstrasen in Unterhaching nur schleppend ins Spiel. Trotzdem erzielte Benni Voll nach acht Minuten mit der ersten klaren Torchance die Führung für die Ostler. Auch danach gelang es den Eisenbahnern nur bedingt Spielkontrolle zu entwickeln, zu fahrig und ohne das letzte Engagement agierte die Mannschaft. So bedarf es in der 26. Minute eines langen Balles von Innenverteidiger Marco Stubenrauch, der Theo Meyer in Szene setzte und von einem Fortuna Verteidiger nur noch per Foul gestoppt werden konnte. Den fälligen Strafstoß verwandelte Kapitän Felix Sebald wie die vorherigen fünf Elfmeter in dieser Saison. Nachdem die Heimelf zuvor bereits eine 1000% Chance vergeben hatte, gelang ihnen durch den Außenstürmer der Anschlusstreffer. Dieser Ausrutscher wurde jedoch durch die Eisenbahner postwendend korrigiert. Nachdem der souveräne Schiedsrichter nach der bewehrten Koproduktion des 2:0 erneut auf Elfmeter entschied, verwandelte Felix Sebald auch den zweiten Strafstoß zum 3:1 Halbzeitstand.

Vor und nach der Pause wechselte das Trainerteam fleißig durch, um die Dauerbrenner der Ostler vor den anstehenden Aufgaben etwas zu schonen. Mitte der zweiten Hälfte erhöhte der beste Mann auf dem Platz, Rückkehrer Theo Meyer, per sehenswertem Sololauf auf 1:4. Nachdem ein bereits verwarnter Heimakteur in der 73. Spielminute mit gelb-rot des Feldes verwiesen wurde, war der Widerstand gebrochen. In der Schlussphase legten die Eisenbahner noch zwei Treffer nach (Kolgeci, 78. und Schlegelmilch, 86.), ehe der Unparteiische die Partie beendete.

Dadurch gewinnen die Eisenbahner auch ihr drittes Rückrundenspiel und schlagen deutlich überforderte Fortunen souverän aber glanzlos mit 1:6. Die Ostler landen damit den sechsten Sieg in Folge und halten den Druck vor dem Spitzenspiel in der Folgewoche hoch. Gegen Gartenstadt bedarf es trotz der zuletzt sehr positiven Ergebnisse einer deutlichen Leistungssteigerung aller Mannschaftsteile, um gegen den Tabellenzweiten, der sich in bestechender Form befindet, zu bestehen.