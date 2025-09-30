 2025-09-26T13:47:28.965Z

Ligavorschau
Der vermutlich meistgenutzte Platz im Betriebsfußballliegt in Luxemburg-Neudorf
Der vermutlich meistgenutzte Platz im Betriebsfußballliegt in Luxemburg-Neudorf – Foto: Paul Krier (Archiv)

Eisenbahner siegen beim Saisonauftakt im Betriebsfußball

2:0 bei der Amicale Européenne, weitere Partien von Dienstag bis Donnerstag.

Diese Woche beginnt die neue Saison in den drei Ligen des luxemburgischen Betriebsfußballs. Bereits am Montag setzte sich der FC Eisebunn 97 in der untersten Spielklasse durch Tore von Saurfeld und Pettinger mit 2:0 bei der AS Amicale Européenne durch. Hier die ersten Spieltage der jeweiligen 3 Divisionen:

Division 1

Am Dienstag

Heute, 19:30 Uhr
SC Beruffspompjeeën
SC BeruffspompjeeënBeruffspomp.
FC Commune Differdange
FC Commune DifferdangeDifferdange
19:30

Am Mittwoch

Morgen, 20:00 Uhr
AS Instituteurs
AS InstituteursInstituteurs
FC BIL
FC BILBIL
20:00

Morgen, 20:00 Uhr
FC Commune Esch
FC Commune EschCommune Esch
FC Police
FC PoliceFC Police
20:00

Morgen, 20:00 Uhr
CAS BNP Paribas
CAS BNP ParibasBNP Paribas
AS Douanes & Accises
AS Douanes & AccisesDouanes
20:00

Division 2

Am Mittwoch

Morgen, 19:30 Uhr
FC Spuerkeess
FC SpuerkeessSpuerkeess
FC Pénitencier
FC PénitencierPénitencier
19:30

Morgen, 19:30 Uhr
FC Commune Dudelange
FC Commune DudelangeDudelange
FC Euroatlas
FC EuroatlasEuroatlas
19:30

Morgen, 20:00 Uhr
FC Stugalux
FC StugaluxStugalux
FC Hygiena
FC HygienaHygiena
20:00

Am Donnerstag

Do., 02.10.2025, 20:00 Uhr
FC Cargolux
FC CargoluxCargolux
FC Amicale Post Luxembourg
FC Amicale Post LuxembourgAmicale Post
20:00

Division 3

Am Montag

Gestern, 19:30 Uhr
AS Amicale Européenne
AS Amicale EuropéenneAmic. Europe
FC Eisebunn 97
FC Eisebunn 97FC Eisebunn
0
2
Abpfiff

Am Mittwoch

Morgen, 19:30 Uhr
FC ArcelorMittal
FC ArcelorMittalArcelor
FC Voirie Eaux
FC Voirie EauxVoirie Eaux
19:30live

Morgen, 19:30 Uhr
FC AVL
FC AVLAVL
FC Centre Hospitalier
FC Centre HospitalierFC CHL
19:30

Abgesagt

Morgen, 19:30 Uhr
AS Douanes & Accises
AS Douanes & AccisesDouanes II
FC Europa
FC EuropaEuropa
Abgesagt

