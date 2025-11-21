Eisenbahner mit Willenssieg!

Am 13. Spieltag der Kreisklasse München 5 gastierte die erste Herrenmannschaft der Eisenbahner bei der Zweitvertretung des SVN München auf der Bezirkssportanlage an der Bert-Brecht-Allee. Das Hinspiel gewannen die Eisenbahner einige Wochen zuvor auf heimischen Geläuf mit 7:3. Die Ostler hatten damals beinahe eine komfortable Führung verspielt und waren daher vorallem vor der Offensive des Tabellenvorletzten gewarnt.

Das Trainerteam um Thomas Bauer und Florin Costea bauten die Startaufstellung im Vergleich zum Kantersieg in der Vorwoche gezwungenermaßen auf zwei Positionen um. Für die verletzten Altin Kolgeci und Lukas "Luksi" Dörner rückten der wiedergenesene Himmet Turan und der Fünffachtorschütze der Vorwoche, Enrique Suarez, ins erste Aufgebot. Die Eisenbahner begannen hochmotiviert und konzentriert und waren gewillt der 9-Punkte-Ansage ihres Kapitäns zum Hinrundenabschluss Taten folgen zu lassen. Die Gastgeber zeigten ihrerseits wie sie das Hinspielergebnis korrigieren wollten und fielen bereits zu Beginn mit einer teils überharten Zweikampfführung auf. Folgerichtig wurde der erste Heimakteur bereits nach fünf Minuten verwarnt. Die Eisenbahner antworteten ihrerseits mit spielerischer Finesse. Nach sieben Minuten führte eine Koproduktion der wohl aktuell formstärksten Eisenbahner zur Führung für die Ostler. Lukas Sebald steckte mustergültig auf Benni Voll durch, der vor dem Tor abgeklärt einschob. In der Folge holten sich die Eisenbahner über einen hohen Ballbesitzanteil Sicherheit und erspielten sich weitere Möglichkeiten. Nach 25 Minuten legte die Mannschaft verdientermaßen nach. Eine Flanke von Louis Bauer fand den omnipräsenten Benni Voll, der seinen Doppelpack schnürte. In der Folge entwickelte sich eine Partie ohne große Höhepunkte, sodass die Eisenbahner mit einer komfortablen aber trügerischen Führung in die Halbzeit gingen.