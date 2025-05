– Foto: SV Budberg / Temath

Eisenbahner bleiben unaufhaltsam: Klarer 7:1-Sieg gegen FC Töss 2 4. Liga, Gruppe 6: Eisenbahner - Töss II Verlinkte Inhalte 4. Liga, Gruppe 6 Eisenbahner FC Töss II

Nachdem die Eisenbahner SV den Meistertitel bereits gesichert und den Aufstieg in die 3. Liga perfekt gemacht hatten, war das neue Ziel klar: die Saison mit einer makellosen Bilanz zu beenden – 20 Spiele, 20 Siege. Der nächste Gegner auf diesem Weg war der FC Töss 2. Gespielt wurde auf dem heimischen Sportplatz Talgut.

Die Partie begann mit hohem Tempo. Beide Teams zeigten, dass sie den Ball gut zirkulieren lassen und einen strukturierten Spielaufbau von hinten beherrschen. Die Eisenbahner hatten mehr Ballbesitz, kombinierten sicher und kamen zu ersten Abschlüssen – jedoch fehlte die letzte Konsequenz für eine hundertprozentige Torchance. Auch FC Töss versteckte sich nicht und nutzte seine Ballgewinne für schnelle Umschaltaktionen. In der 11. Minute wurden sie dafür belohnt: Ein hoher Ball in den Strafraum landete bei einem gegnerischen Angreifer, der den Ball direkt per Volleyschuss sehenswert im Tor unterbrachte – 0:1 für die Gäste.

Unbeeindruckt davon übernahmen die Eisenbahner wieder die Spielkontrolle. Sie setzten FC Töss unter Druck, der sich weiterhin gut wehrte. In der 39. Minute folgte dann der Ausgleich. Yves spielte Oliver auf der linken Seite an, er nahm den Ball sauber mit und stand beinahe allein dem Torwart gegenüber. Er zirkelte den Ball mit feiner Technik in den oberen kurzen Winkel – von der Unterkante der Latte sprang der Ball ins Netz. Ein wunderschöner Treffer zum 1:1. Kurz darauf ging es in die Pause. Auch nach dem Seitenwechsel blieben die Eisenbahner spielbestimmend. Der Ball lief sicher durch die eigenen Reihen, während FC Töss kaum mehr zu gefährlichen Aktionen kam. In der 49. Minute spielte Robert den Ball auf Oliver, der sich erneut von der linken Seite durchsetzte und den Ball aus der Distanz mit einem traumhaften Schlenzer in die lange Ecke setzte – 2:1. Nur vier Minuten später folgte das 3:1: Nach einem Eckball von Robert stieg Jaro am höchsten und köpfte wuchtig ein.