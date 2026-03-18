Eisenbahner bezwingen "Angstgegner"! von Felix Sebald · Heute, 18:51 Uhr · 0 Leser

Am 17. Spieltag der Kreisklasse 5 München empfingen die Eisenbahner auf der Bezirkssportanlage in der Paul-Wassermann-Straße 24 den FC Alemannia München. Die wohl größte Wundertüte der Liga befindet sich tabellarisch im Mittelfeld und hatte in der Vorwoche bei Gartenstadt Trudering mit 9:1 die vermutlich größte Abreibung der jüngeren Vereinsgeschichte hinnehmen müssen. Dementsprechend motiviert erwartete das Trainerteam um Thomas Bauer und Florin Costea den Gegner und stellte gegenüber dem Kantersieg gegen Petrolspor auf drei Positionen um. Für Noah Wolf, Jonas Reichart und Marcel Bauer, rückten Himmet Turan, Benni Voll und Louis Bauer in die Startelf.

Die Eisenbahner waren von Beginn an hochkonzentriert und ließen den Ball auch gegen das hohe Pressing der Gäste ansehnlich zirkulieren. In der dritten Spielminute machte Kapitän Felix Sebald eine Ecke seines Bruders Lukas Sebald mit einem Diagonalball auf selbigen nochmal scharf, der Spielgestalter ließ einen Gegner aussteigen und fand mit dem schwachen linken Fuß den aktuell besten Torschützen der Eisenbahner, Enrique Suarez, der einschob. Für Lukas Sebald war es bereits der 19. Assist der Saison (Ligabestwert). Anschließend schüttelten sich die Gäste einmal und waren plötzlich griffiger im Spiel. Es entwickelte sich ein Spiel auf Augenhöhe mit Halbchancen auf beiden Seiten. Während die Gäste nahezu ausschließlich durch Standards gefährlich wurden, verlegten sich die Ostler aufs Kontern, konnten diese jedoch nur ungenügend ausspielen. In der 40. Minute fand Luksi Dörner nach einem Ballgewinn in der gegnerischen Hälfte per Chipball den einlaufenden Louis Bauer, der auf 2:0 erhöhte. Mit dem Ergebnis ging es in die Pause. Nach der Halbzeit kamen die Gäste hochmotiviert aus der Kabine und wollten ein schnelles Anschlusstor erzielen. Dies gelang in der 52. Minute durch den unermüdlichen Mittelfeldmotor Simon Domscheidt in Folge an einen Einwurf. Anschließend entwickelte sich ein offener Schlagabtausch mit hoher Intensität, mit der der junge Unparteiische sichtlich überfordert war. Teils überhartes Einsteigen beider Mannschaften wurden teils garnicht geahndet, teils falsch sanktioniert.