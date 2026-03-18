Eisenbahner bezwingen "Angstgegner"!

Am 17. Spieltag der Kreisklasse 5 München empfingen die Eisenbahner auf der Bezirkssportanlage in der Paul-Wassermann-Straße 24 den FC Alemannia München. Die wohl größte Wundertüte der Liga befindet sich tabellarisch im Mittelfeld und hatte in der Vorwoche bei Gartenstadt Trudering mit 9:1 die vermutlich größte Abreibung der jüngeren Vereinsgeschichte hinnehmen müssen.
Dementsprechend motiviert erwartete das Trainerteam um Thomas Bauer und Florin Costea den Gegner und stellte gegenüber dem Kantersieg gegen Petrolspor auf drei Positionen um. Für Noah Wolf, Jonas Reichart und Marcel Bauer, rückten Himmet Turan, Benni Voll und Louis Bauer in die Startelf.
Die Eisenbahner waren von Beginn an hochkonzentriert und ließen den Ball auch gegen das hohe Pressing der Gäste ansehnlich zirkulieren. In der dritten Spielminute machte Kapitän Felix Sebald eine Ecke seines Bruders Lukas Sebald mit einem Diagonalball auf selbigen nochmal scharf, der Spielgestalter ließ einen Gegner aussteigen und fand mit dem schwachen linken Fuß den aktuell besten Torschützen der Eisenbahner, Enrique Suarez, der einschob. Für Lukas Sebald war es bereits der 19. Assist der Saison (Ligabestwert). Anschließend schüttelten sich die Gäste einmal und waren plötzlich griffiger im Spiel. Es entwickelte sich ein Spiel auf Augenhöhe mit Halbchancen auf beiden Seiten. Während die Gäste nahezu ausschließlich durch Standards gefährlich wurden, verlegten sich die Ostler aufs Kontern, konnten diese jedoch nur ungenügend ausspielen. In der 40. Minute fand Luksi Dörner nach einem Ballgewinn in der gegnerischen Hälfte per Chipball den einlaufenden Louis Bauer, der auf 2:0 erhöhte. Mit dem Ergebnis ging es in die Pause.
Nach der Halbzeit kamen die Gäste hochmotiviert aus der Kabine und wollten ein schnelles Anschlusstor erzielen. Dies gelang in der 52. Minute durch den unermüdlichen Mittelfeldmotor Simon Domscheidt in Folge an einen Einwurf. Anschließend entwickelte sich ein offener Schlagabtausch mit hoher Intensität, mit der der junge Unparteiische sichtlich überfordert war. Teils überhartes Einsteigen beider Mannschaften wurden teils garnicht geahndet, teils falsch sanktioniert.
In der 59. Minute reagierte das Trainerteam auf die schwindende Spielkontrolle der Eisenbahner und brachte Theo Meyer, Essofadh Amidou und Jonas Reichart für die sehr fleißigen Himmet Turan, Enrique Suarez und Luan Waldleitner. Die Wechsel taten dem Spiel der Eisenbahner sichtlich gut und verlagerte dieses wieder in die Hälfte der Gäste. Die Eisenbahner erspielten sich gegen aufgerückte Alemannen nun hochkarätige Chancen, die jedoch teils aus unmöglichen Positionen vergeben wurden. So blieb die Partie bis in die Schlussphase spannend, denn auch die Gäste blieben vorrangig durch Standards weiterhin gefährlich. In der 94. Minute erlöste der ebenfalls eingewechselte Marcel Bauer auf Vorlage des bärenstarken Theo Meyer die Ostler und schob zum viel umjubelten 3:1 ein. Zuvor mussten die Eisenbahner einen Schock hinnehmen, als Torhüter Niklas Huff ohne gegnerische Einwirkung die Kniescheibe heraussprang. Routinier Denys Kessler ersetzte ihn für die Schlussviertelstunde und wird vermutlich in den nächsten Wochen das Eisenbahnertor hüten.
Somit gewinnen die Eisenbahner gegen einen gut eingestellten Gegner insgesamt verdient mit 3:1 und fahren den sechsten Pflichtspielsieg in Folge ein. Durch die teils kampflos errungenen Siege der Konkurrenz gibt es keinerlei Bewegung an der Tabellenspitze. In der Folgewoche reisen die Eisenbahner dann zum Gastspiel bei Fortuna Unterhaching. Mit einem Sieg wollen die Ostler ihre Serie ausbauen und gestärkt in das wohl vorgezogene Do-or-Die Spiel gegen Gartenstadt Trudering in der Folgewoche gehen.