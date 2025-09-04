Eisenbachs Trainer: "Wir sind keine Breisgau-Brasilianer. Noch nicht!"

Natürlich wusste auch Uli Bärmann, wie eng es in dieser Liga zugehen wird. Wissen ist vielleicht ein zu eindeutiges Wort, doch ein erfahrener Experte wie er vermutete dies schon vor dem ersten Anpfiff. Dass diese Ausgeglichenheit allerdings ein solches Ausmaß annehmen würde, überrascht selbst ihn. "Das ist schon extrem", bringt es der Trainer des SV Eisenbach auf den Punkt.

Der Blick auf die Tabelle eröffnet tatsächlich Kurioses; Nach zwei Spieltagen steht die SG St. Märgen/St. Peter mit sechs Punkten ganz oben und der SV Titisee mit nichts am Ende. Dazwischen tummelt sich das sehr breite Mittelfeld von zwölf Vereinen, allesamt mit drei Zählern auf der Habenseite. Naturgemäß zählt auch der SV Eisenbach dazu. Nach der überraschend deutlichen 0:4-Pleite bei der SG Unadingen/Dittishausen zum Auftakt ließen die Hochschwarzwälder mit dem 5:2-Sieg gegen den SV Ewattingen aufhorchen.