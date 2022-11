Eisenach hadert - Sonneberg jubelt „Wie kann man dieses Spiel überhaupt verlieren?“ – so lautete das allgemeine Fazit den anwesenden Zuschauer zum Heimspiel des FC Eisenach gegen den FC Sonneberg.

Sheikh Dawood und Amir Qayumi hatten das Tor auf dem Fuß, ließen die Möglichkeiten jedoch fahrlässig liegen. Besser machte es die Gäste die ihr Tor schön herausspielten und früh durch Florian Scheidemann in Führung gingen (3.). Das dieses Tor das „Goldene“ werden sollte ahnte da noch niemand. Die Gäste aus Südthüringen zeigten nur spärliche Offensivbemühungen. Auch in der Defensive offenbarten die Spielzeugstädter einige Lücken. Jedoch wussten die Wartburgstädter nichts damit anzufangen. Und so verstrich die Zeit zugunsten der Gäste.

Nach einem Foul von Badr Daoud gab es in der zweiten Halbzeit Elfmeter für Sonneberg. Moritz Bergmann trat an und scheiterte am herausragend reagierenden Steven Rittel, der einmal mehr zeigte das er sich inzwischen zwischen auf dem für ihn ungewohnten Posten ganz wohl fühlt. In den Schlussminuten wurde Guido Kehr mit nach vorne beordert. Doch es half alles nichts – ein Tor wollte dem FCE einfach nicht gelingen. Und so gewann am Ende der Tabellenzweite mit einem glücklichen 0:1 und nahm die drei Punkte mit aus dem Wartburgstadion.

FCE-Trainer Rumen Grigorov zum Spiel seiner Mannschaft: „Die Körperhaltung und die Einstellung haben heute gestimmt, nur unsere Chancen haben wir nicht genutzt.“