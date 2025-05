Eisemroth packt die Chance beim Schopf

Dillenburg. In der Fußball-A-Liga Dillenburg verdrängt der SV Eisemroth durch ein 6:2 gegen SG Sinn/Hörbach den Kontrahenten vom Relegationsplatz. Davor punkten der TSV Ballersbach (6:0 gegen Oberscheld) und der FC Merkenbach (2:2 in Driedorf). Im Kampf um Relegationsrang zwei stolpert der SV Herborn (0:6 in Breitscheid) weiter, die SG Eschenburg II (5:3 in Fellerdilln) und die SG Roth/Simmersbach (4:0 gegen Donsbach) lauern. Mit 1:0 schlägt der TSV Eibach Meister SSC Burg II. Aartal setzt sich in Niederroßbach 4:2 durch.