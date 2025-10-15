Eisele-Hattrick! SG Sonnenhof Großaspach besiegt Bernhausen 7:0

Die SG Sonnenhof Großaspach hat sich beim Landesliga-Vertreter TSV Bernhausen ins Viertelfinale des WFV-Pokals geschossen. Die Hausherren versteckten sich dabei nicht, setzten in der ersten Viertelstunde Akzente, die offene Spielphase blieb aber ergebnislos. Dafür übernahm der Favorit immer mehr auf dem kleinen Filderstädter Kunstrasenplatz die Initiative, was sich auszahlen sollte. Der Regionalligist siegte am Ende mit 7:0.

Nachdem Niklas Pollex noch mit einem Flachschuss am Pfosten vom Torjubel gehindert wurde (19. Minute), ging es dann doch zu schnell für die TSV-Defensive: Pollex, von Celiktas auf der Außenbahn bedient, fand im Zentrum Sturmtank Michael Kleinschrodt, aus kurzer Distanz brachte er sein Team in Führung (31.). Postwendend hätte Bernhausens Matanovic ausgleichen können, SG-Keeper Maxi Reule war bei dessen Versuch aus spitzem Winkel aber hellwach. Das 1:0 hatte auch bis zum Seitenwechsel Bestand, weil auf beiden Seiten die Torhüter ihre Arbeit makellos erledigten.



Mit Wiederanpfiff wollte der Dorfklub für klarere Verhältnisse sorgen und drängte fortan die Gastgeber in die eigene Hälfte. Erst versuchte sich Luca Molinari am TSV-Schlussmann Gavric, der hier noch parieren konnte (49.). Keine 120 Sekunden später war er aber auch geschlagen, weil SG-Torjäger Fabian Eisele sein Näschen bewies – er staubte zum 2:0 ab. Spätestens in der 59. Minute war das letzte offene Achtelfinalspiel gelaufen, denn auf Eiseles Doppelpack auf Rahn-Flanke (56.) ließ Loris Maier das 4:0 folgen, nach einem Pollex-Freistoß knallte er die Kugel von der Strafraumkante in den Winkel.

Als vierter Torschütze durfte sich Mike Huras eintragen – Loris Maier auf Eisele und das Auge auf den mitgelaufenen Youngster, der unmittelbar zuvor eingewechselte Stürmer vollendet den sauberen Angriff (64.). In der 85. Minute schnürte Fabian Eisele schließlich seinen Hattrick, nachdem Huras nun dem Goalgetter auflegte. Den Schlusspunkt markierte Molinari, der zum finalen 7:0 aus SG-Sicht vollendete (87.).



Nach den Verbandsligisten TSV Berg und FC Holzhausen, den Oberligisten FV Ravensburg und TSG Backnang, den Regionalligisten SGV Freiberg und SV Stuttgarter Kickers als auch Drittligist SSV Ulm steht der Titelverteidiger SG Sonnenhof Großaspach als letztes Team im Viertelfinale des DB Regio-wfv-Pokals. Die Auslosung wird voraussichtlich wieder im Januar 2026 erfolgen.