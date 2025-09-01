Eis mit Knoblauch

Da mein Überstundenkonto trotz des früheren Gehens gestern noch gut gefüllt war, hatte ich mir den heutigen Freitag ebenfalls freigenommen. So konnten meine Frau (Homeoffice sei Dank), Lucas und ich entspannt frühstücken gehen, ehe meine Madame wieder am Schreibtisch Platz nahm, während Lucas und ich uns ans Schreiben von Fußballberichten machten.

Dann wurde es aber Zeit, dass sich die illustre Vierergruppe trennte. Während Frau und Kind sich für das Abendprogramm zurückzogen, ging es für die Freunde der englischen Fußlümmelei Richtung Reinickendorf.

Am Nachmittag holten wir alle zusammen den Lütten ab und erfüllten Lucas den kulinarischen Wunsch nach einem Eis bei Florida. Anschließend turnte der Sohnemann über einen nahegelegenen Spielplatz, während wir etwas Groundspotting am Spandauer Ziegelhof betrieben.

Lucas war noch nie im Fuchsbau alias Wackerplatz, und das musste dringend geändert werden. Auf dem Weg in den Norden offenbarte er mir, dass ich schuld an seiner aktiven Hertha-Zeit sei. Und dass es früher unvorstellbar war, nicht auf dem Weg ins Olympiastadion zu sein, wenn Hertha ein Heimspiel hatte – anders als heute.

Gute fünfundvierzig Minuten vor dem Anstoß parkten wir meine Karre und liefen zum Fuchsbau. Dort übernahm Lucas den Eintritt (besten Dank), ehe uns einer der Ordner mächtig hopsnahm. Todernst forderte er Lucas auf, seine Vape zu entsorgen. Diese sei hier strengstens verboten. Erst nach mehreren Sekunden ernsten Guckens fing er an zu lachen und offenbarte damit seinen Witz. Wirklich gut geschauspielert.

Anschließend wurde das erledigt, was der Jäger und Sammler nun mal erledigen muss:

Becher und Schal gesellten sich zur Eintrittskarte, und als das Spiel bereits ein paar Minuten lief, hatten wir beide auch je einen Füchse-Burger in der Hand und alsbald im Magen.

Wie immer: fuchsteufelslecker!

Kauend begannen wir, das Spiel zu analysieren, und Lucas bemerkte direkt, dass der Platzwart den Rasen weder richtig gemäht noch gekreidet hatte. Das Geläuf hatte eher was von einer Wiese.

Das wirkte sich natürlich aufs Spiel aus, und der TSV Mariendorf kam mit dem Untergrund besser klar und machte je Halbzeit eine Bude.

Bevor wir uns dann wieder auf den Weg machten, vielleicht noch ein Wort zum Wackerplatz:

Es ist einfach wunderschön hier. Trotz der Niederlage der Füchse und der geringen Zuschauerzahl am heutigen Abend war Fußballflair zu spüren. Dieser Platz, eingekeilt zwischen S-Bahn, Hochhäusern und Kleingartenkolonie, ist einfach eine Perle. Gerade unter Flutlicht kann man hier dem Fußball nur verfallen.

Dann war aber Schicht im Schacht, und wir machten uns auf den Heimweg.

Bevor es allerdings ins Bett ging, kehrten wir noch beim besten Dönermann von ganz Spandau ein. Dieser kredenzte eine wirklich vorzügliche Hammelfleischklappstulle, der Service war heute jedoch unter aller Kanone.

Für mich gab es Kräutersoße, während Lucas die Knoffi-Variante bevorzugte. Laut seiner Aussage war diese so lecker, dass wir sinnierten, was man damit alles verfeinern könnte. Als wir beim Eis von Florida ankamen, wurden uns unsere eigenen Ideen zu merkwürdig, und wir traten den Matratzenhorchdienst an.

Das Fußballwochenende war ja noch nicht vorbei.