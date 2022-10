Einzug ins Viertelfinale

Am Sonntag sind wir zusammen mit unseren Fans mit dem Bus nach Oldenburg gereist. Auf holprigem Platz übernahmen wir von Beginn an das Kommando und konnten einige Bälle, die wir folgend aber nicht gefährlich aufs Tor bringen konnten, von der Grundlinie in den Sechzehner zurücklegen. Nach starkem Gegenpressing auf der rechten Seite hat Luisa uns in Führung gebracht. Imke erhöhte noch vor der Halbzeit durch einen Doppelpack zum 0:3. Weitere Torchancen wurden von der gegnerischen Keeperin vereitelt und blieben somit ungenutzt. Die Heimmannschaft hingegen konnte in der ersten Halbzeit lediglich 2 Abschlüsse auf unser Tor bringen.