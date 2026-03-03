Mit einem verdienten 3:1-Erfolg beim Bezirksligisten Frisia Wilhelmshaven ist der Einzug ins Bezirkspokal-Viertelfinale für Westrhauderfehn perfekt. Zum Abschluss der Achtelfinalrunde setzte sich das Team am Sonntag auswärts durch und sorgt damit dafür, dass die Pokalreise – wie bereits vor zwei Jahren – mindestens bis ins Frühjahr weitergeht.

Mit der ersten gelungenen Offensivaktion folgte direkt der Führungstreffer. Nach einer Flanke von Sönke Weßling scheiterte Daoud Jajan am langen Pfosten zunächst am Torhüter, verwertete jedoch den Abpraller zur 1:0-Führung (12.). Der Treffer brachte spürbar Sicherheit für die Gäste.

In der 31. Minute erhöhte Sonke nach einer Freistoßflanke von Jonte Marks auf 2:0. Die Standardsituation war präzise ausgeführt, der Abschluss konsequent – gleichzeitig der Halbzeitstand.

Souverän nach der Pause

Auch im zweiten Durchgang blieb die Mannschaft konzentriert. Zwar erhöhte Wilhelmshaven mit zunehmender Spieldauer den Druck, doch defensiv ließ das Team kaum zwingende Aktionen zu. Spätestens mit der Gelb-Roten Karte für die Gastgeber in der 71. Minute war die Partie weitgehend unter Kontrolle.

Nachdem zuvor mehrere hochkarätige Chancen ungenutzt geblieben waren, sorgte Timo Mansholt in der 77. Minute für die Entscheidung. Nach einem Steckpass von Sönke vollendete er zum 3:0. Der späte Treffer der Gastgeber zum 1:3-Endstand (87.) änderte nichts mehr am verdienten Weiterkommen.

Hoffnung auf Heimspiel

Mit nun vier verbliebenen Landesligisten und vier Bezirksligisten im Wettbewerb wächst die Spannung auf die Auslosung. Die Hoffnung richtet sich auf ein Viertelfinale an der Werftstraße.

Zuvor jedoch startet am Sonntag die Rückrunde der Bezirksliga-Saison mit einem Auswärtsspiel in Aurich. Anstoß am Ellernfeld ist um 14 Uhr. Der Pokalerfolg dürfte dafür zusätzlichen Rückenwind geben.

Wilhelmshavener SC Frisia – TuRa 07 Westrhauderfehn 1:3