Einziges Manko bleibt die Torausbeute: Eching holt einen Punkt gegen Höhenrain

Frehe schwärmte von schönen Passstafetten, cleveren Seitenwechseln und kontrolliertem Spielaufbau, wodurch die Zebras die Partie bestimmten. „Aber man muss ehrlichweise sagen, dass es Höhenrain stark verteidigt hat.“ Auch wenn sich der FSV in der ersten Halbzeit keine eigenen Möglichkeiten erarbeiten konnte, präsentierte sich die Gäste-Defensive in Topform. Selbst bei einer Doppelchance – Julia Hauptkorn scheiterte nach einem Steilpass an Keeperin Jessie Gerlach und Marlene Ritzmann lenkte den Abpraller in die Arme der Torhüterin – und trotz zweier weiterer Abschlüsse von Ritzmann und Sonja Ermair wollte das Führungstor nicht fallen.

Auch nach dem Wiederanpfiff hatte die Heimelf weiterhin deutlich mehr vom Spiel. „Doch es hat oft der letzte, richtig gute Pass gefehlt“, erklärt Coach Frehe, dessen Mannschaft zum Ende hin gleich drei „ganz dicke Dinger liegengelassen“ habe. Aus etwa zwölf Metern traf Anja Mederl nur den Pfosten, zudem gab es für Ritzmann in zwei Eins-gegen-Eins-Situationen mit FSV-Torhüterin Gerlach kein Vorbeikommen. „Unsere Chancenverwertung war da einfach nicht gut. Aber das war auch das Einzige, was an diesem Tag nicht gut war“, lobte Frehe indirekt seine Kickerinnen, die sich schlussendlich jedoch nicht für ihren Fleiß belohnen konnten.