⚽️🌳 Einzigartiges Fußball-Erlebnis: WM-Public-Viewing in Bad Iburg! ⚽ Eintritt frei und Party vor jedem Spiel – die Bad Iburg Event Arena gibt Gas! ⚽ von red · Heute, 15:00 Uhr · 0 Leser

– Foto: Schäfer

Das einzig wahre Public Viewing in Bad Iburg startet direkt an der neuen Adventure-Minigolfanlage im großen Eventzelt – zentral gelegen direkt am Parkplatz! Gemeinsam Fußball feiern, Freunde treffen und die deutsche Mannschaft lautstark zum Sieg tragen.

Mit dabei: Fußball-NOZ-Ikone Dennis „Kourtis“ Kurth als Anheizer, Moderator und DJ – unterstützt von Mitveranstalter Chris Schäfer. Schon vor dem Anpfiff herrscht beste Stimmung mit Party, Musik und echter Stadion-Atmosphäre! 📺 Gezeigt werden:

•⁠ ⁠Das Eröffnungsspiel

•⁠ ⁠Alle Deutschland-Spiele

•⁠ ⁠Beide Halbfinals

•⁠ ⁠Das große Finale

🍺 Für die perfekte Fußball-Stimmung sorgen:

•⁠ ⁠Bestes Chiemsee Helles

•⁠ ⁠Aperol & Wein von Wein Tepe

•⁠ ⁠Cocktails von der Roling Cocktail Bar aus Versmold

•⁠ ⁠Klassischer Imbisswagen – wie es sich beim Fußball gehört Hier feiert der Südkreis!

Hier treffen sich Jung und Alt, Familien, Freunde, Vereine und Fußballfans aus der ganzen Region. Vor jedem Spiel wird die deutsche Mannschaft gemeinsam besungen und gefeiert.