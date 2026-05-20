⚽️🌳 Einzigartiges Fußball-Erlebnis: WM-Public-Viewing in Bad Iburg!

Das einzig wahre Public Viewing in Bad Iburg startet direkt an der neuen Adventure-Minigolfanlage im großen Eventzelt – zentral gelegen direkt am Parkplatz! Gemeinsam Fußball feiern, Freunde treffen und die deutsche Mannschaft lautstark zum Sieg tragen.
Mit dabei: Fußball-NOZ-Ikone Dennis „Kourtis“ Kurth als Anheizer, Moderator und DJ – unterstützt von Mitveranstalter Chris Schäfer. Schon vor dem Anpfiff herrscht beste Stimmung mit Party, Musik und echter Stadion-Atmosphäre!
📺 Gezeigt werden:
• Das Eröffnungsspiel
• Alle Deutschland-Spiele
• Beide Halbfinals
• Das große Finale
🍺 Für die perfekte Fußball-Stimmung sorgen:
• Bestes Chiemsee Helles
• Aperol & Wein von Wein Tepe
• Cocktails von der Roling Cocktail Bar aus Versmold
• Klassischer Imbisswagen – wie es sich beim Fußball gehört
Hier feiert der Südkreis!
Hier treffen sich Jung und Alt, Familien, Freunde, Vereine und Fußballfans aus der ganzen Region. Vor jedem Spiel wird die deutsche Mannschaft gemeinsam besungen und gefeiert.
☀️ Alles überdacht – perfekt bei Regen, Wind, kühlem Wetter oder starker Sonne.
🔥 Highlights der Arena:
• Riesige 16:9 LED-Wand
• Top TV-Bild
• Stadion-Sound
• Ca. 400 Plätze
• Keine Bierbänke – bequeme Stühle für alle Gäste
⚽ Mannschafts-Tische ab sofort reservierbar!
Ob Freundesgruppen, Fußballteams, Schützenvereine, Firmen, Nachbarn oder Familien – alle sind willkommen.
❤️ Besonderes Highlight:
Der Inklusionstag am Samstag, 20.Juni zugunsten des Kinderhospiz Osnabrück mit Vorführungen vieler Kinder. Mit dabei: das beliebte Faultier „Fauli“!
Jetzt heißt es:
Erst eine Runde Adventure-Minigolf spielen und danach gemeinsam das DFB-Team zum Sieg anfeuern! 🇩🇪
📞 Tischreservierungen für die Match-Abende:
0151 70422991