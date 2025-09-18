»Einzigartig«: Sven Bender freut sich auf besonderes Auswärtsspiel

Der 9. Spieltag in der Regionalliga Bayern steht auf dem Programm. Und die Frage lautet: Findet die SpVgg Unterhaching nach der ersten Niederlage zuletzt direkt wieder in die Erfolgsspur? Die Hachinger sind zu Gast im oberbayerischen Derby beim TSV Buchbach. Nur einen Sieg aus den letzten vier Auftritten holten die Würzburger Kickers - das entspricht nicht dem Selbstverständnis des Titelkandidaten. In Hankofen, wo sich die "Rothosen" vor zweieinhalb Wochen im Pokal mit 2:0 durchgesetzt hatten, soll ein Sieg her. Im Tabellenkeller lechzt der TSV Schwaben Augsburg nach dem Befreiungsschlag und sehnt den ersten Saisonsieg herbei. Die "Schwabenritter" empfangen den Aufsteiger aus Memmingen. Ein Dreier ist eigentlich Pflicht. Allerdings sind die Allgäuer extrem ausswärtsstark! Zehn seiner bisher 14 Zähler holte der FCM in der Fremde. Das Topspiel zwischen dem FC Bayern II und dem SV Wacker Burghausen ist auf den 5. Dezember verlegt worden.