 2025-09-18T06:43:20.841Z

Ligavorschau
Hachings Coach Sven Bender freut sich auf die Atmosphäre in Buchbach.
Hachings Coach Sven Bender freut sich auf die Atmosphäre in Buchbach. – Foto: Sven Leifer

»Einzigartig«: Sven Bender freut sich auf besonderes Auswärtsspiel

9. Spieltag: Kickers wollen Pokalerfolg in Hankofen wiederholen

Regionalliga Bayern

Der 9. Spieltag in der Regionalliga Bayern steht auf dem Programm. Und die Frage lautet: Findet die SpVgg Unterhaching nach der ersten Niederlage zuletzt direkt wieder in die Erfolgsspur? Die Hachinger sind zu Gast im oberbayerischen Derby beim TSV Buchbach. Nur einen Sieg aus den letzten vier Auftritten holten die Würzburger Kickers - das entspricht nicht dem Selbstverständnis des Titelkandidaten. In Hankofen, wo sich die "Rothosen" vor zweieinhalb Wochen im Pokal mit 2:0 durchgesetzt hatten, soll ein Sieg her. Im Tabellenkeller lechzt der TSV Schwaben Augsburg nach dem Befreiungsschlag und sehnt den ersten Saisonsieg herbei. Die "Schwabenritter" empfangen den Aufsteiger aus Memmingen. Ein Dreier ist eigentlich Pflicht. Allerdings sind die Allgäuer extrem ausswärtsstark! Zehn seiner bisher 14 Zähler holte der FCM in der Fremde. Das Topspiel zwischen dem FC Bayern II und dem SV Wacker Burghausen ist auf den 5. Dezember verlegt worden.

Morgen, 19:00 Uhr
TSV Buchbach
TSV BuchbachBuchbach
SpVgg Unterhaching
SpVgg UnterhachingHaching
19:00live

Nach einem traumhaften Auftakt und sechs Startsiegen in Serie hat die SpVgg Unterhaching zuletzt die ersten Rückschläge hinnehmen müssen. Auf das 1:1 in Eichstätt folgte überraschend eine 0:1-Heimniederlage gegen den TSV Aubstadt. In Buchbach wollen die Hachinger nun eine neue Serie starten. Coach Sven Bender freut sich auf den Ausflug in den Landkreis Mühldorf: "Buchbach spielt besonders zuhause sehr intensiv - die Atmosphäre und der Charakter der Abendspiele dort sind einzigartig. Sie treten variabel, zielstrebig und mit viel Power auf. Das wird eine richtig harte Auswärtsaufgabe, auf die wir uns aber trotzdem freuen."

Die Vorfreude ist auch auf Buchbacher Seite groß. "Für unsere Region ist das ein tolles Spiel. Binnen zwei Wochen kommt mit Sven Bender der erneut einer der Bender-Zwillinge nach Buchbach, wer hätte das vor drei Jahren gedacht? Das Wetter wird super, wir hoffen schon auf 1.200 bis 1.500 Zuschauer. Die Hachinger haben eine Bombenmannschaft beisammen, eine richtig gute Mischung aus jungen Spielern und erfahrenen Akteuren. Wir wollen mit Herz, Freude und Leidenschaft dagegenhalten", erklärt Buchbachs Sportdirektor Georg Hanslmaier. Mit dabei sein könnte auch Buchbachs jüngster Neuzugang Marinus Erber, der letzte Saison noch für Unterhaching II am Ball war und im Probetraining überzeugen konnte. Keinen neue Entwicklung gibt es bei Ludwig Zech und Tobias Sztaf. Das Duo bleibt bis auf Weiteres suspendiert.

Das sind die weiteren Partien des 9. Spieltags:

Morgen, 19:00 Uhr
SpVgg Hankofen-Hailing
SpVgg Hankofen-HailingHankofen
FC Würzburger Kickers
FC Würzburger KickersWürz.Kickers
19:00live

Morgen, 19:00 Uhr
Viktoria Aschaffenburg
Viktoria AschaffenburgAschaffenb.
DJK Vilzing
DJK VilzingDJK Vilzing
19:00

Morgen, 19:00 Uhr
FV Illertissen
FV IllertissenIllertissen
FC Augsburg
FC AugsburgFC Augsburg II
19:00live

Morgen, 19:00 Uhr
SpVgg Bayreuth
SpVgg BayreuthSpVgg Bayreuth
SpVgg Greuther Fürth
SpVgg Greuther FürthGr. Fürth II
19:00

Sa., 20.09.2025, 14:00 Uhr
VfB Eichstätt
VfB EichstättEichstätt
SpVgg Ansbach
SpVgg AnsbachAnsbach
14:00live

Sa., 20.09.2025, 15:30 Uhr
1. FC Nürnberg
1. FC NürnbergNürnberg II
TSV Aubstadt
TSV AubstadtAubstadt
15:30

Sa., 20.09.2025, 14:00 Uhr
TSV Schwaben Augsburg
TSV Schwaben AugsburgSchw. Augsb.
FC Memmingen
FC MemmingenMemmingen
14:00

Aufrufe: 018.9.2025, 12:40 Uhr
Mathias WillmerdingerAutor