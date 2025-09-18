Du verwendest einen veralteten Browser, wodurch die Funktionalität von FuPa eingeschränkt ist und es zu unerwarteten Fehlern kommen kann. Damit du FuPa vollumfänglich nutzen kannst und wir dir eine bessere Nutzungserfahrung und mehr Sicherheit auf unserer Anwendung bieten können, nutze bitte einen aktuellen Browser.
Hachings Coach Sven Bender freut sich auf die Atmosphäre in Buchbach. – Foto: Sven Leifer
»Einzigartig«: Sven Bender freut sich auf besonderes Auswärtsspiel
9. Spieltag: Kickers wollen Pokalerfolg in Hankofen wiederholen
Der 9. Spieltag in der Regionalliga Bayern steht auf dem Programm. Und die Frage lautet: Findet die SpVgg Unterhaching nach der ersten Niederlage zuletzt direkt wieder in die Erfolgsspur? Die Hachinger sind zu Gast im oberbayerischen Derby beim TSV Buchbach. Nur einen Sieg aus den letzten vier Auftritten holten die Würzburger Kickers - das entspricht nicht dem Selbstverständnis des Titelkandidaten. In Hankofen, wo sich die "Rothosen" vor zweieinhalb Wochen im Pokal mit 2:0 durchgesetzt hatten, soll ein Sieg her. Im Tabellenkeller lechzt der TSV Schwaben Augsburg nach dem Befreiungsschlag und sehnt den ersten Saisonsieg herbei. Die "Schwabenritter" empfangen den Aufsteiger aus Memmingen. Ein Dreier ist eigentlich Pflicht. Allerdings sind die Allgäuer extrem ausswärtsstark! Zehn seiner bisher 14 Zähler holte der FCM in der Fremde. Das Topspiel zwischen dem FC Bayern II und dem SV Wacker Burghausen ist auf den 5. Dezember verlegt worden.
Nach einem traumhaften Auftakt und sechs Startsiegen in Serie hat die SpVgg Unterhaching zuletzt die ersten Rückschläge hinnehmen müssen. Auf das 1:1 in Eichstätt folgte überraschend eine 0:1-Heimniederlage gegen den TSV Aubstadt. In Buchbach wollen die Hachinger nun eine neue Serie starten. Coach Sven Bender freut sich auf den Ausflug in den Landkreis Mühldorf: "Buchbach spielt besonders zuhause sehr intensiv - die Atmosphäre und der Charakter der Abendspiele dort sind einzigartig. Sie treten variabel, zielstrebig und mit viel Power auf. Das wird eine richtig harte Auswärtsaufgabe, auf die wir uns aber trotzdem freuen."