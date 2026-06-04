Einzig Wickrathhahn muss noch den Rechenschieber zücken

Das meiste steht in der Kreisliga A Mönchengladbach/Viersen bereits fest: Der Rheydter SV steigt als Meister in die Bezirksliga auf und die Red Stars sowie der TuS Liedberg steigen neben den Zurückgezogenen sicher in die Kreisliga B ab. Nur Blau-Weiß Wickrathhahn muss noch länger zittern. Denn sollte der 1. FC Viersen noch in die Kreisliga A absteigen, müsste das Team von Marc Gülzow ebenfalls eine Etage nach unten wandern. Stand jetzt stehen die Viersener punktgleich mit Union Nettetal II auf dem Relegationsplatz. Ein Punktgewinn gegen die mit Aufstiegsambitionen aufgeladenen Sportfreunde Neuwerk und eine gleichzeitige Niederlage der Nettetaler könnte die Kettenreaktion verhindern. Bliebe alles beim Alten, müssten die Viersener die Relegationsspiele am 10. und 14. Juni für sich entscheiden. Das ist der 30. Spieltag!
1. Rheydter SV 25 21-2-2 106:27 65
2. SV 1909 Otzenrath 25 14-5-6 71:37 47
3. Sportfreunde Neersbroich 25 13-5-7 71:47 44
4. Sportfreunde Neuwerk II 25 10-11-4 56:37 41
5. ASV Einigkeit Süchteln II 26 12-4-10 57:45 40
6. VfB Korschenbroich (Auf) 25 9-10-6 63:54 37
7. SC Rheindahlen 25 10-7-8 57:65 37
8. Polizei SV Mönchengladbach 26 9-7-10 64:73 34
9. SpVg Odenkirchen II 25 9-4-12 63:78 31
10. DJK Hehn 25 8-6-11 44:71 30
11. SV Schelsen 25 6-9-10 47:54 27
12. FC Blau-Weiß Wickrathhahn 25 4-8-13 39:66 20
13. TuS Liedberg (Auf) 25 4-5-16 41:72 17
14. Red Stars Mönchengladbach (Ab) 25 4-3-18 36:89 15
15. 1. FC Viersen II zg. 0 0-0-0 0:0 0
16. SV Lürrip II zg. (Auf) 0 0-0-0 0:0 0