Einzig Wickrathhahn muss noch den Rechenschieber zücken

Wickrathhahn muss womöglich über den letzten Spieltag hinaus zittern. – Foto: Ralph Görtz

Das meiste steht in der Kreisliga A Mönchengladbach/Viersen bereits fest: Der Rheydter SV steigt als Meister in die Bezirksliga auf und die Red Stars sowie der TuS Liedberg steigen neben den Zurückgezogenen sicher in die Kreisliga B ab. Nur Blau-Weiß Wickrathhahn muss noch länger zittern. Denn sollte der 1. FC Viersen noch in die Kreisliga A absteigen, müsste das Team von Marc Gülzow ebenfalls eine Etage nach unten wandern. Stand jetzt stehen die Viersener punktgleich mit Union Nettetal II auf dem Relegationsplatz. Ein Punktgewinn gegen die mit Aufstiegsambitionen aufgeladenen Sportfreunde Neuwerk und eine gleichzeitige Niederlage der Nettetaler könnte die Kettenreaktion verhindern. Bliebe alles beim Alten, müssten die Viersener die Relegationsspiele am 10. und 14. Juni für sich entscheiden. Das ist der 30. Spieltag!