 2026-06-03T09:07:03.210Z

Allgemeines

Einzig Wickrathhahn muss noch den Rechenschieber zücken

Kreisliga A Mönchengladbach/Viersen: Tabellarisch kann sich am letzten Spieltag nichts mehr ändern – allerdings muss Blau-Weiß Wickrathhahn alle Blicke auf die Bezirksliga richten.

von Linus Bien · Heute, 11:30 Uhr · 0 Leser
Wickrathhahn muss womöglich über den letzten Spieltag hinaus zittern.
Wickrathhahn muss womöglich über den letzten Spieltag hinaus zittern. – Foto: Ralph Görtz

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Kreisliga A MG/VIE
Red Stars MG
FC Viersen II
Rheydter SV
Odenkirchen II

Das meiste steht in der Kreisliga A Mönchengladbach/Viersen bereits fest: Der Rheydter SV steigt als Meister in die Bezirksliga auf und die Red Stars sowie der TuS Liedberg steigen neben den Zurückgezogenen sicher in die Kreisliga B ab. Nur Blau-Weiß Wickrathhahn muss noch länger zittern. Denn sollte der 1. FC Viersen noch in die Kreisliga A absteigen, müsste das Team von Marc Gülzow ebenfalls eine Etage nach unten wandern. Stand jetzt stehen die Viersener punktgleich mit Union Nettetal II auf dem Relegationsplatz. Ein Punktgewinn gegen die mit Aufstiegsambitionen aufgeladenen Sportfreunde Neuwerk und eine gleichzeitige Niederlage der Nettetaler könnte die Kettenreaktion verhindern. Bliebe alles beim Alten, müssten die Viersener die Relegationsspiele am 10. und 14. Juni für sich entscheiden. Das ist der 30. Spieltag!

>>> Die Tabelle der Kreisliga A Mönchengladbach/Viersen

Das ist der 30. Spieltag:

So., 07.06.2026, 15:15 Uhr
Red Stars Mönchengladbach
Red Stars MönchengladbachRed Stars MG
SV Schelsen
SV SchelsenSV Schelsen
15:15

Sa., 06.06.2026, 17:00 Uhr
SpVg Odenkirchen
SpVg OdenkirchenOdenkirchen II
SC Rheindahlen
SC RheindahlenRheindahlen
17:00

So., 07.06.2026, 15:00 Uhr
SV 1909 Otzenrath
SV 1909 OtzenrathSV Otzenrath
TuS Liedberg
TuS LiedbergLiedberg
15:00

So., 07.06.2026, 15:00 Uhr
VfB Korschenbroich
VfB KorschenbroichKorschenbr.
Sportfreunde Neersbroich
Sportfreunde NeersbroichNeersbroich
15:00

So., 07.06.2026, 12:30 Uhr
Sportfreunde Neuwerk
Sportfreunde NeuwerkSF Neuwerk II
Rheydter SV
Rheydter SVRheydter SV
12:30

So., 07.06.2026, 15:00 Uhr
FC Blau-Weiß Wickrathhahn
FC Blau-Weiß WickrathhahnWickrathhahn
DJK Hehn
DJK HehnDJK Hehn
15:00

__________

Die Tabelle vor dem letzten Spieltag:

1. Rheydter SV 25 21-2-2 106:27 65
2. SV 1909 Otzenrath 25 14-5-6 71:37 47
3. Sportfreunde Neersbroich 25 13-5-7 71:47 44
4. Sportfreunde Neuwerk II 25 10-11-4 56:37 41
5. ASV Einigkeit Süchteln II 26 12-4-10 57:45 40
6. VfB Korschenbroich (Auf) 25 9-10-6 63:54 37
7. SC Rheindahlen 25 10-7-8 57:65 37
8. Polizei SV Mönchengladbach 26 9-7-10 64:73 34
9. SpVg Odenkirchen II 25 9-4-12 63:78 31
10. DJK Hehn 25 8-6-11 44:71 30
11. SV Schelsen 25 6-9-10 47:54 27
12. FC Blau-Weiß Wickrathhahn 25 4-8-13 39:66 20
13. TuS Liedberg (Auf) 25 4-5-16 41:72 17
14. Red Stars Mönchengladbach (Ab) 25 4-3-18 36:89 15
15. 1. FC Viersen II zg. 0 0-0-0 0:0 0
16. SV Lürrip II zg. (Auf) 0 0-0-0 0:0 0

>>> Hier gehts zum Spielplan der Kreisliga A Mönchengladbach/Viersen