Einzig die Bayern können Topspiel-Steilvorlage nutzen

Im Tabellenkeller setzte der FC Eintracht Bamberg ein Ausrufezeichen. Im Mittelpunkt des Samstages des 22. Spieltages der Regionalliga Bayern, dessen Programm aufgrund dreier witterungsbedinger Absagen etwas abgespeckt daher gekommen ist, stand jedoch das Titelrennen. An der Spitze der Tabelle konnten lediglich die "kleinen" Bayern die Punkteteilung von Schweinfurt und Bayreuth am Freitagabend ausnutzen. Würzburg holte immerhin einen Punkt in Nürnberg, Illertissen verlor in Buchbach...