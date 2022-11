Einzig Borsch gewinnt unter Top5 - Meiningen & Hibu verkürzen Fünf Heimsiege, zwei Unentschieden und einen Auswärtserfolg gab es am 12. Spieltag der Landesklasse 3.

Von den Top5 konnte einzig Borsch einen Sieg verbuchen. In den Direktduellen zwischen Sonneberg & Gotha sowie Steinach & Ohratal gab es Punkteteilungen. Näher an die Spitzengruppe kam Hildburghausen und Meiningen mit klaren Siegen ran. auch Fahner Höhe II, Siebleben und Waltershausen verbuchten Heimerfolge.

Die Gäste machen vor der Pause den Auswärtssieg in Herpf perfekt. Wie in der Vorwoche trifft Sandro Eichhorn doppelt und schraubt sein Torekonto in dieser Saison auf elf Treffer hoch. Die Hildburghäuser sehen damit wieder die Spitzengruppe in der Tabelle.