Einzig Aramäer Heilbronn wahren die weiße Weste, Böckingen enttäuscht

Der vierte Spieltag der Bezirksliga Franken bot eine Mischung aus deutlichen Heimsiegen und dramatischen Aufholjagden. Während Aramäer Heilbronn seine weiße Weste wahren konnte, überzeugten vor allem FSV Schwaigern und SV Wachbach mit Torfestivals. Einige Partien endeten dagegen ausgeglichen, wobei einzelne späte Treffer über Punktegewinn oder -verlust entschieden.

Vor 348 Zuschauern begann die Partie denkbar schlecht für den FSV Schwaigern. Bereits in der 10. Minute brachte Marcel Oechsner die SG Stetten/Kleingartach mit 1:0 in Führung. Nach der Pause übernahmen jedoch die Gastgeber das Kommando. Johannes Ebner erzielte in der 49. Minute den Ausgleich zum 1:1 und brachte damit die Wende ein. Mika Weinhold stellte in der 71. Minute auf 2:1, ehe Nico Leihenseder in der 79. Minute den Vorsprung ausbaute. Nur drei Minuten später setzte Maximilian Alban in der 82. Minute mit dem 4:1 den Schlusspunkt.

In Lauffen entwickelte sich vor 40 Zuschauern eine Partie voller Wendungen. Der TSV Pfedelbach startete eiskalt: Sebastian Hack verwandelte in der 10. Minute einen Handelfmeter zur 1:0-Führung. Tobias Lösch erhöhte in der 68. Minute auf 2:0 und brachte die Gäste vermeintlich auf die Siegerstraße. Doch Lauffen gab nicht auf. Nur fünf Minuten später verkürzte ein Eigentor von Jens Schmidgall auf 1:2. Robin Prüller glich in der 81. Minute aus und sorgte für ein viel umjubeltes 2:2.

Union Heilbronn ging früh in Führung durch Nebojsa Simikic in der 13. Minute. Fabian Fallmann glich in der 28. Minute aus, Joshua Baur brachte Untergriesheim in der 52. Minute in Führung. Sven Kessler (65.) und Tim Falk (75.) bauten die Führung aus, bevor Vlerson Sallahu in der 90. Minute für Union Heilbronn zum 4:2-Endstand traf.

Die Heimelf dominierte von Beginn an: Hannes Braun traf bereits in der 19. Minute, legte nach der Pause in der 46. und 51. Minute zwei weitere Tore nach. Moritz Stodal erhöhte in der 48. Minute auf 3:0. Ein klarer Sieg ohne Gegentor für Markelsheim/Elpersheim.

Aramäer Heilbronn baute seine Tabellenführung weiter aus. David Gotovac traf per Foulelfmeter in der 38. Minute und erhöhte in der 86. Minute auf 2:0. Lennox Haas setzte in der 90. Minute den Schlusspunkt.

SG Sindringen/Ernsbach übernahm früh das Kommando: Lukas Endreß (21.) und Adrian Roth (40.) brachten die Gäste in Führung. Kevin Heupel erhöhte in der 72. Minute auf 0:3, Mario Beez gelang in der 73. Minute der Ehrentreffer für Mulfingen/Hollenbach. Markus Herkert traf in der 81. Minute zum 1:4-Endstand.

SV Wachbach zeigte eine dominante Vorstellung: Jan Thomas traf in der 4. Minute, Fabian Schuler legte in der 41. und 48. Minute nach. Daniel Hellinger erhöhte in der 69. Minute, Felix Gutsche setzte in der 90. Minute den Schlusspunkt.

FSV Friedrichshaller SV ging früh in Führung durch Marco Bickel in der 13. Minute. Marco Hornung glich für den TSV Erlenbach in der 82. Minute aus, sodass sich beide Teams die Punkte teilten.