„Einweihung“ des Uhlenkrugs und ETB versus RWE

Beide Teams werden den Essener Fußballanhängern ihre durchaus interessanten Neuzugänge präsentieren. Für den ETB ist es der erste Auftritt in der Saisonvorbereitung, während RWE bereits zwei hohe Siege für sich verbuchen konnte. Das immergrüne Stadtderby zwischen den „Schwatten“ und den „Roten“ wird um 17.30 Uhr angepfiffen. Die Kassen öffnen bereits um 14.30 Uhr!

Großes Rahmenprogramm

Ein frühes Erscheinen am Uhlenkrug lohnt sich auf jeden Fall, denn zwischen der Stadioneinweihung und dem Spielbeginn gibt es ein buntes und vielfältiges Rahmenprogramm: Es messen sich die beiden U11-Teams vom ETB und RWE in einem Einlagespiel. Anschließend folgt ein Auftritt des Cheerleading-Teams der Assindia Cardinals, eine Präsentation des „Matchpresenters“ und der „Barmenia Gothaer Becker & Brencher-Talk“ mit Bürgermeisterin Julia Jacob, Verantwortlichen von beiden Vereinen und ETB-Pressesprecher Axel Schulten am Spielfeldrand.

Zusätzlich wird das Rahmenprogramm von diversen Aktionen begleitet: Von einer Teleskop- und einer Dieselscherenbühne der Helmut Reiter GmbH können sich Wagemutige das Stadion Uhlenkrug aus luftiger Höhe (bis zu 57 Metern) ansehen. Für die kleinen und großen Fußballfans gibt es auf dem Kunstrasenplatz tolle Preise zu gewinnen. ruhrfibre und Vodafone werden dort in Zusammenarbeit eine große Fußball-Dartscheibe für ein Gewinnspiel aufbauen. Wer genug Zielwasser getrunken hat, kann eine Bose Box als Hauptgewinn mit nach Hause nehmen.

In der Halbzeitpause gibt es ein Gewinnspiel mit Fragen rund um die beiden Clubs, bei dem die Teilnehmer die folgenden Preise gewinnen können: Ein VIP-Paket vom GOP Varieté-Theater Essen (2 Eintrittskarten inklusive Essen und Sektempfang), einen Reisegutschein vom DERPART Gemar Reisebüro über 200,- € und einen Gutschein für Reinigungsleistungen der Sebregondi GmbH im Wert von 100,- €.