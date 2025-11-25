Ruhlebener Straße, Spandauer Damm, Otto-Suhr-Allee, Ernst-Reuter-Platz, Straße des 17. Juni, Großer Stern und dann irgendwie am Brandenburger Tor vorbei, bis zur Friedrichstraße. Das wären die Straßen, die ich als erstes nennen würde, wenn ich aufzählen sollte, wo ich in der Rushhour nicht langfahren wollen würde. Doch genau diese Route fuhr ich kürzlich.

Mein Chef wollte einen Container bestellen, aber das empfand ich als überzogene Maßnahme. Immerhin muss man den Container ja komplett bezahlen und wenn man dann nur vier Einwegpaletten hineinwirft, hat man pures Geld verschwendet. Also bot ich an, mit meinem Pampers-Bomber vorbeizukommen. Da sollte das Altholz problemlos reinpassen, und ich komme eh auf dem Heimweg an einem Recyclinghof vorbei. Und, wie gedacht, passten die Paletten in meinen Kofferraum und ich brachte sie – auf dem Weg in den Feierabend – noch fix weg.

Weil ich ein paar Einwegpaletten in meinem Lager habe, die weg müssen.

Am nächsten Tag fragte mich eine Kollegin, ob ich denn die Zeit für diese Gefälligkeit dokumentiert hätte. Immerhin wäre das ja eigentlich Arbeitszeit gewesen.

Hatte ich nicht.

Ich bin gerne in dieser Firma und denke mir immer, dass kleine Gefallen schon irgendwie dem Karma-Konto gutgeschrieben werden.

Das ist vielleicht ein bisschen treudoof. Aber ich weiß, dass ich damit nicht alleine bin.

So gibt es z. B. ein paar Kicker bei den Ama Zwee, die trotz aller Widrigkeiten immer noch ihre Töppen für die Hertha-Fahne schnüren.

Micha und Justin, die seit 2022 bei den Ama Zwee sind, wären solche Beispiele.

Während der eine das Tor sauber hält, ballert sich der andere die Füße für Punkte wund.

Einer ist noch länger da (seit 2018) und hat seit heute die meisten Spiele für die Ama Zwee bestritten: Sascha machte heute sein 116. Spiel.

Dafür wurde er vor dem Spiel geehrt und während ich das fototechnisch festhielt, überschlug ich mal schnell, wie lange ich brauchen würde, um Sascha einzuholen. Trotz meiner geringen Mathekenntnisse und meinem bisherigen einen Einsatz für die Hertha BSC Amateure Zwee war mir klar, dass ich lieber weiterhin Paletten durch die Gegend fahren sollte, anstatt dieses Ziel anzugreifen.

Gar nichts mit Paletten hatte dann das Spiel zu tun:

Die Ama Zwee begannen mit einem aggressiven Pressing und zwangen die Gäste so zu Fehlern. Allerdings wurden die daraus resultierenden Chancen liegen gelassen und die Dritte der Spakis netzte mit dem zweiten Torschuss ein. Justin egalisierte – quasi im Gegenzug – den Führungstreffer der Spandauer.

Kurz darauf wurde die Führung durch Can vom Schiri einkassiert … Es soll Abseits gewesen sein.

Dafür gab er den Treffer der Gäste, bei dem sich Bengt ordentlich weh tat. Ob man den Treffer wegen gefährlichen Spiels hätte abpfeifen müssen, war aus meiner Position nicht zu sehen.

Bengt biss auf die Zähne und spielte weiter, und seine Vorderleute dankten es ihm, indem Can den Ausgleich noch vor der Pause erzielte.

Ich weiß nicht, was Niri seinen Jungs dann in den Pausentee gekippt hat, aber die Herthaner kamen mit extremem Powerplay aus der Kabine: Justin, Can und Mehmet erzielten in nur zehn Minuten drei Treffer, und damit war der Drops hier eigentlich gelutscht. Zumal die Kickers noch eine gelb-rote Karte kassierten.

Trotz der Unterzahl kamen sie noch zum 5:3, aber Hertha spielte das Ding hier ruhig zu Ende.

Nach dem Abbau und einem kurzen Aufwärmen in der Kabine ging es nach Hause und am Montag wieder zur Arbeit.

Wohl wissend, dass bald wieder Ware auf Einwegpaletten geliefert wird.

Und dann werde ich, treudoof, mit dem Auto zur Arbeit kommen und die Paletten wegfahren. Aber das ist okay. Hauptsache, wir haben bei den Ama Zwee auch weiterhin solche Jubiläen, die dann hoffentlich auch alle geehrt werden.

Der Kutten König