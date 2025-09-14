»Einwechslung von Hofer hat den Turnaround gebracht«



Andreas Klebl (Trainer TB 03 Roding): „Wir haben über 70 Minuten deutlich formverbessert gespielt im Vergleich zum Spiel gegen Teisbach. Die erste halbe Stunde hat allerdings Dingolfing gehört, da hätten wir auch höher in Rückstand geraten können. Ab diesem Zeitpunkt haben wir uns jedoch immer mehr ins Spiel reingekämpft. Trotz Rückstand konnten wir den Schwung mit in die zweite Halbzeit nehmen, haben verdient das 1:1 erzielt und waren eigentlich näher am 2:1 als Dingolfing. Die Einwechslung von Hofer, hat dann schließlich den Turnaround gebracht. Sehr bitter war, dass ein abgefälschtes Flankending schließlich zum 2:1 geführt hat. Die weiteren Gegentore waren dann nicht mehr entscheidend.“









Die Tegernheimer, die als Underdog in die Partie gegangen waren, hatten sich viel vorgenommen. Seebach erspielte sich im Verlauf des Spiels einige gute Gelegenheiten, konnte diese jedoch nicht nutzen. Ein individueller Fehler der Gäste in der 28. Minute sorgte dafür, dass die Gastgeber als Sieger vom Platz gingen. Im weiteren Verlauf drückten die Seebacher zwar immer wieder auf den Ausgleich, doch der Ball wollte einfach nicht ins Tor, auch weil Tegernheim alles in die Waagschale warf, um die Punkte zuhause zu behalten. Eine erfreuliche Nachricht aus Seebacher Sicht gab es dennoch: Tobias Biermeier stand nach seiner Kreuzbandverletzung und mehreren Rückschlägen erstmals seit 1.268 Tagen wieder im Kader.



Thomas Schneider (Trainer FC Tegernheim): „Wir haben heute gegen einen sehr starken Gegner eine taktisch und vor allem kämpferisch herausragende Leistung gezeigt. Seebach hatte erwartungsgemäß mehr Spielanteile, insbesondere in der ersten Halbzeit, kam dabei jedoch zu keinen wirklich zwingenden Torchancen. Gegen Ende des Spiels wurde es bei dem knappen Spielstand noch einmal eng. Seebach war vor allem bei Standards gefährlich und erzielte nach einem Freistoß einen Treffer, der jedoch korrekt wegen Abseits aberkannt wurde. Letztlich haben wir heute leidenschaftlich verteidigt, sodass der Sieg insgesamt verdient war.“



Manuel Ebner (Sportlicher Leiter TSV Seebach): „Ja, das war eine sehr bittere Niederlage. Wir sind eigentlich sehr gut ins Spiel gestartet und haben uns in den ersten 20 Minuten drei hervorragende Chancen erspielt, konnten diese aber leider nicht verwerten. Dann kassierten wir durch einen Fehler in unserer Innenverteidigung das Gegentor was brutal bitter ist, weil wir ihnen das Tor quasi geschenkt haben. Ab diesem Zeitpunkt gab es einen Bruch im Spiel. Letztlich hat ein kleiner Fehler heute das Spiel entschieden, aber das hilft jetzt nicht weiter. Köpfe hoch und weiter geht’s.“