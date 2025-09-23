Einwechselspieler stechen – Homberg jubelt über späten 2:1-Erfolg

Nach zwei aufeinanderfolgenden Pleiten in der Oberliga besiegte der VfB Homberg den FC Büderich mit 2:1. Durch den Dreier zeigte die Mannschaft von Stefan Janßen eine Reaktion auf die vergangenen Wochen und kletterte zeitgleich vom zwölften Platz auf den siebten Rang. Der Übungsleiter des VfB sprach über die Partie in Büderich.

Reaktion auf die vergangenen Wochen

Den Dreier musste sich seine Truppe hart erarbeiten, denn es war ein enges und bis zum Ende spannendes Duell zwischen dem FC und dem VfB. "Es war wieder ein Spiel, welches typisch ist für die Oberliga Niederrhein in diesem Jahr. Beide Mannschaften hätten gewinnen können - mit einem Unentschieden wären beide zufrieden gewesen. Mit einem Sieg hätte Sebastian Siebenbach, genau wie ich, gesagt, dass es letztendlich ein glücklicher Sieg war", verriet Janßen.

"Ich bin sehr glücklich über den Sieg. Zumal wir bisher beide Auswärtsspiele verloren haben", sagte Janßen nach dem Erfolg in Büderich. Nach zwei aufeinanderfolgenden Niederlagen, in denen der VfB auch zweimal torlos aus dem Spiel ging, war dieser Sieg in allen Belangen von Bedeutung für das Team. "Von daher war es jetzt wichtig, dass wir so eine Art Turnaround geschafft haben, dass wir beidem getrotzt haben - Einmal nach zwei Spielen kein Tor und nach zwei Auswärtsniederlagen einen Sieg", erklärte der Cheftrainer.

Nach einem guten Beginn seiner Mannschaft, belohnte sich Homberg durch das 1:0 von Emir Demiri (24.), der einen Freistoß über die Mauer ins kurze Eck versenkte. "Haben dann weiter ordentlich gespielt, haben aber leider zwei Chancen für den Gegner zulassen müssen. Einmal patzen wir in der Abwehr und einmal spielen sie einen sehr sauberen Konter nach einer Ecke für uns. Beide Male hat es nicht zum Erfolg gereicht", schilderte der Übungsleiter des VfB. Somit ging es mit der knappen 1:0-Führung der Homberger in die Halbzeitpause.

Gomez Dimas mit der Erlösung

Kurz nach der Unterbrechung wurde ein Handelfmeter für die Hausherren gegeben. Janßen erklärte die Situation folgendermaßen: "Es war eine Freistoßflanke, die wollen wir klären, springt vom Fuß an die Hand. Man muss immer drüber diskutieren, ist die Regel gut oder nicht - Die Regel ist da, deshalb gibt es dann den Elfmeter." Diesen verwandelte Kevin Weggen zum 1:1-Ausgleich (53.). Es folgte ein offener Schlagabtausch beider Teams mit Chancen auf beiden Seiten.

Die Truppe von Janßen kam in einer weiteren strittigen Szene besser davon als noch in der 53. Minute. "Es war eine Klärungsaktion, die man durchaus als Foul hätte sehen können. Schiedsrichter hat weiter laufen lassen. Das geht möglicherweise auch in Ordnung, da muss man nochmal die Bilder anschauen", erzählte der Chefcoach.

In einem Hin und Her vergab sowohl Demiri zwei Chancen, wie auch die Heimmannschaft, die an einem starken Leon Schübel scheiterte. Lange sah es nach einer Punkteteilung zwischen Büderich und Homberg aus. In der 88. Minute tauchte dann allerdings Andres Gerardo Gomez Dimas im gegnerischen Sechszehner auf und netzte zum 2:1-Siegtreffer der Gäste ein. "Tolle Aktion von Younes Mouadden, Einwechselspieler auf der rechten Seite, setzt sich gut durch, passt den Ball in die Mitte auf Andres Gomez Dimas, ebenfalls Einwechselspieler, der dann souverän und gut vollstreckt", beschrieb der 55-Jährige die Szene.

Abschließend sagte Janßen noch: "Wir haben wieder ein gutes Händchen gehabt bei den Einwechselungen und am Ende freuen wir uns sehr über die drei Punkte." Durch den Erfolg kletterte seine Mannschaft um ganze fünf Plätze in der Liga und zeigte zeitgleich eine Reaktion auf die vergangenen zwei Pleiten. Am kommenden Spieltag wartet dann der KFC Uerdingen auf den VfB Homberg.