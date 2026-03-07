Einvernehmliche Trennung zum Saisonende von Stephan Riedl · Heute, 19:54 Uhr · 0 Leser

Der SV Lohhof und Trainer Sebastian Reger werden ihre Zusammenarbeit zum Ende der laufenden Saison im gegenseitigen Einvernehmen beenden. Darauf verständigten sich beide Seiten nach offenen und konstruktiven Gesprächen. Sebastian Reger wird bis zum letzten Spieltag an der Seitenlinie stehen und die Mannschaft mit voller Professionalität durch die verbleibenden Wochen führen. Verein und Trainer betonen, dass die Entscheidung frühzeitig getroffen wurde, um Klarheit für die sportliche Planung der kommenden Spielzeit zu schaffen.

Während seiner Amtszeit setzte Sebastian Reger wichtige Impulse und trug maßgeblich zur Weiterentwicklung der Mannschaft bei. Besonders die Integration junger Spieler, eine klare Spielidee sowie die Förderung des mannschaftlichen Zusammenhalts prägten seine Arbeit. „Wir danken Sebastian für seinen großen Einsatz und seine Identifikation mit unserem Verein. Die Gespräche waren von gegenseitigem Respekt geprägt“, heißt es von Vereinsseite.