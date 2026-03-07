Einvernehmliche Trennung zum Saisonende

Der SV Lohhof und Trainer Sebastian Reger werden ihre Zusammenarbeit zum Ende der laufenden Saison im gegenseitigen Einvernehmen beenden. Darauf verständigten sich beide Seiten nach offenen und konstruktiven Gesprächen.
Sebastian Reger wird bis zum letzten Spieltag an der Seitenlinie stehen und die Mannschaft mit voller Professionalität durch die verbleibenden Wochen führen. Verein und Trainer betonen, dass die Entscheidung frühzeitig getroffen wurde, um Klarheit für die sportliche Planung der kommenden Spielzeit zu schaffen.
Während seiner Amtszeit setzte Sebastian Reger wichtige Impulse und trug maßgeblich zur Weiterentwicklung der Mannschaft bei. Besonders die Integration junger Spieler, eine klare Spielidee sowie die Förderung des mannschaftlichen Zusammenhalts prägten seine Arbeit.
„Wir danken Sebastian für seinen großen Einsatz und seine Identifikation mit unserem Verein. Die Gespräche waren von gegenseitigem Respekt geprägt“, heißt es von Vereinsseite.
Auch Sebastian Reger blickt dankbar auf die gemeinsame Zeit zurück:
„Ich bin stolz auf das, was wir gemeinsam erreicht haben. Bis zum Saisonende gilt mein voller Fokus der Mannschaft und einem erfolgreichen Abschluss der Saison.“
Sebastian Reger wird zur kommenden Saison eine neue sportliche Herausforderung suchen und blickt dankbar auf die gemeinsame Zeit beim SV Lohhof zurück.
Die Verantwortlichen des SV Lohhof kündigten an, sich frühzeitig mit der Nachfolge zu beschäftigen, um zur neuen Saison eine nahtlose sportliche Weiterentwicklung sicherzustellen