Einvernehmliche Trennung vom Trainer von Tihomir Milinkovic · Heute, 19:50 Uhr · 0 Leser

Die SG Baienfurt und Trainer Philipp Meissner haben sich nach intensiven Gesprächen in den vergangenen Tagen einvernehmlich darauf verständigt, die Zusammenarbeit mit sofortiger Wirkung zu beenden. Diese Entscheidung ist beiden Seiten nicht leichtgefallen und erfolgt unabhängig von der aktuellen sportlichen Situation. Die Mannschaft steht derzeit an der Tabellenspitze – ein Erfolg, der maßgeblich auch auf die Arbeit von Philipp Meissner zurückzuführen ist.

In offenen und vertrauensvollen Gesprächen sind sowohl der Trainer als auch die sportliche Leitung zu dem gemeinsamen Entschluss gekommen, dass eine weitere Zusammenarbeit zum jetzigen Zeitpunkt nicht mehr zielführend ist. Ausschlaggebend hierfür waren unterschiedliche Auffassungen in der Zusammenarbeit und in der Ausrichtung für die Zukunft. „Wir danken Philipp ausdrücklich für seinen großen Einsatz und die geleistete Arbeit. Er hat einen wichtigen Anteil an der aktuellen sportlichen Entwicklung“, erklärt die sportliche Leitung. „Solche Entscheidungen sind im Amateurbereich immer besonders schwierig, da neben dem Sportlichen auch viele persönliche Aspekte eine Rolle spielen.“