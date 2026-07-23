Einvernehmlich: Vertrag mit RWE-Eigengewächs aufgelöst

Luca Florian (rechts) verlässt den FC Rot-Weiß Erfurt. Er durchlief sämtliche Nachwuchsteams der Erfurter. – Foto: © Christian Bunge

Nach vertrauensvollen und offenen Gesprächen kamen Verein und Spieler zu dem Entschluss, dass die Vertragsauflösung zum jetzigen Zeitpunkt die beste Lösung für Luca Florian und seine weitere persönliche Entwicklung darstellt. Florian stammt aus dem eigenen Nachwuchs des FC Rot-Weiß Erfurt und schaffte den Sprung in den Kader der ersten Mannschaft. Damit endet für das Eigengewächs vorerst seine Zeit im rot-weißen Trikot. Im FuPa-Profil des 20-Jährigen stehen zwei Regionalliga-Kurzeinsätze in den letzten drei Spielzeiten. In der vergangenen Saison sammelte er keinen Spielminuten für RWE in der Regionalliga.

„Luca hat den Weg durch unsere Nachwuchsabteilung bis in die erste Mannschaft geschafft und sich dabei stets mit dem Verein identifiziert. Wir bedanken uns herzlich für seinen Einsatz und die gemeinsame Zeit im Trikot des FC Rot-Weiß Erfurt. Für seinen weiteren persönlichen und gesundheitlichen Weg wünschen wir ihm von Herzen alles erdenklich Gute.“, heißt es in der Pressemitteilung der Blumenstädter